В Маяковке расскажут, как руины сделать памятником

В рамках Краеведческой лаборатории Маяковки 28 апреля зампред Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК расскажет, как добиться для здания охранного статуса и что потом с этим делать. Бесплатно, 16+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Охранный статус на практике, конечно, не означает гарантированной охраны. Например, значилась в реестре объектов наследия дача Сидорова на Санкт-Петербургском шоссе, 58. Но самой дачи нет уже полтора десятилетия. Еще один объект культурного наследия — дача Рейнбота на Приморском шоссе сгорела в начале 1990-х. И если не найти документов (чертежей, информации о перестройках и т. д. ) о том, каким здание было, исчезнувшие из реальности строения могут быть исключены из реестра охраняемых объектов.



Сейчас Минстрой РФ выдвинул законодательную инициативу, которая привела градозащитников в смятение. Предложено разрешить ремонт на объектах культурного наследия без согласования с надзорным органом и без проведения экспертизы, если ремонтируют те элементы, которые не являются предметом охраны. Заместитель председателя городского отделения ВООПИиК Елена Резникова констатировала: «Все самые худшие примеры, которые мы видели у нас в городе, типа восстановления лепных карнизов тыльной стороной пластиковых бутылок, — вот наше будущее, если эта инициатива будет реализована».



Возможно, на встрече в Маяковке Резникова упомянет и об этом неоднозначном законопроекте. Но в основном эксперт расскажет, как подать заявку в КГИОП, что такое историко-культурная экспертиза, чем воссоздание отличается от реставрации и что вообще можно делать с памятником. Слушаем лекцию «Как зданию стать памятником и что потом с этим делать. Законодательство и жизнь в сфере сохранения наследия». Она пройдет 28 апреля в библиотеке Маяковского (наб. Фонтанки, 44, 1 этаж, Медиахолл). Подробности регистрации на сайте библиотеки, в разделе мероприятий. Начало в 19:30.



Александра Шеромова

