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    Театр Моссовета привезет в Петербург детектив «8 любящих женщин» и комедию «Волки и овцы»

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    29 и 30 апреля на площадке театра-фестиваля «Балтийский дом» театр Моссовета покажет французскую комедию и постановку Островского.

    Фото: Елена Лапина, фото предоставлено организаторами
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    29 апреля пройдет показ спектакля «8 любящих женщин» (16+) режиссера Олеси Невмержицкой (художественный руководитель постановки Евгений Марчелли) по одной из самых знаменитых французских комедийных пьес Робера Тома. Классическая комедия и детектив закрытого типа о восьми женщинах, мужчине и одном убийстве в театре Моссовета поставлен как «психоделический абсурд-нюкторн с элементами черной комедии». Основной сюжет детектива построен на расследовании убийства, которое ведут три поколения женщин и слуги. За разговорами и подозрениями выстраивается истинная картина их отношений друг с другом и с убитым.

    Еще с первых постановок это был спектакль ярких актерских работ, на роли зачастую отбирались звезды труппы. В спектакле Моссовета играют Ольга Остроумова (Бабушка); Ольга Кабо (Габи); Евгения Крюкова (Пьеретта); Екатерина Гусева (Огюстина); Анна Михайловская (Луиза); Глафира Лебедева (Сюзон); Евдокия Карева (Катрин); Анна Галинова (Шанель). Каждой из эксцентричных героинь спектакля соответствует цвет и фасон платья — над ними работала художник по костюмам Майя Мартьянова.

    Фото: Елена Лапина, фото предоставлено организаторами
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    На следующий день театр Моссовета покажет петербургским зрителям бенефис Валентины Тализиной (роль Меропы Мурзавецкой) — спектакль Игоря Яцко «Волки и овцы» (12+). Сюжет комедии разворачивается в небольшом русском губернском городе в 1870-е и сосредоточен на противостоянии молодой вдовы Купавиной и помещицы Мурзавецкой, а шире — на противостоянии коварства и милосердия. Во многом спектакль построен на музыке — через нее передаются воспоминания Мурзавецкой о ее бурной молодости (музыкальный руководитель -Александр Чевский).

    Начало обоих спектаклей в 19.00.

    Полина Никитина

    Фото: Елена Лапина, фото предоставлено организаторами
    Фото: Елена Лапина, фото предоставлено организаторами

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