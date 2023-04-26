Петербуржцев научат делать телескоп своими руками на бесплатном фестивале «Небо зовет!»

Библиотека «Планетарий 1» устраивает 29 апреля пятичасовой Астрономический фестиваль «Небо зовет!»: будут лекции, мастер-классы, а заодно расскажут, что можно увидеть в телескоп днем — и это не только Солнце. Бесплатно. 6+

Три ахроматические линзы, труба от пылесоса, небольшая пластмассовая трубка (можно от шариковой ручки), пластмассовые пробки от пластиковых бутылок. Вот из такого (тут еще не все перечислено) можно сделать телескоп. Труба от пылесоса служит как раз трубой телескопа. Уверяют, что в такой самодельный прибор можно любоваться на Венеру и Юпитер, кольца Сатурна, кратеры на Луне. Узнаем, так ли это, на одном мастер-классе, а на другом будем постигать основы астрофото. Примечательно: обычно одним из главных условий для создания таких фотографий называют темную ночь, подальше от городской засветки — на самом деле днем можно снять и Луну и даже некоторые планеты.

А на лекциях расскажут, из чего состоит наша Галактика Млечный путь (из недавних новостей: она может быть на 50% меньше, чем считалось); из чего состоит другой путь (лекция называется «Космический путь Китая») и как открыть планету (есть минимум пять способов).



Собираемся в Библиотеке «Планетарий 1» (наб. Обводного канала, 74 лит. Ц, стеклянная конструкция перед Планетарием). Подробности программы и регистрация в паблике библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 15.00.



Александра Шеромова

