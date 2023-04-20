В ТЮЗе представят спектакль о собаках

28 апреля на Большой сцене ТЮЗа им. Брянцева пройдет премьерный показ спектакля Георгия Цнобиладзе «Собаки» по повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг», написанной в 1979 году. Впоследствии автор переделал повесть в пьесу «Собаки», которая активно ставится в театре. Также по повести сняты два анимационных фильма в 1981 и 2007.



Фото с репетиции спектакля «Собаки» Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А.А. Брянцева Поделиться Поделиться





Главные герои спектакля — бездомные собаки, которых бросили люди. Они сбились в стаю — кто-то из них жаждет отомстить людям, кто-то скучает по своим хозяевам, а кто-то все еще верит, что сможет найти Человека. Создатели спектакля на популярном материале стараются поговорить со зрителями о вечных ценностях — сострадании и принятии.



«Эта повесть откликается во мне, вызывает чувство сострадания, что в наше время особенно важно. Мне нравится, что ее действующие герои — собаки и кот. Это даёт повод и возможность зрителю фантазировать. Он может смотреть спектакль про собак, а может про людей. Но главное, что это история о том, как всем сильно не хватает любви. История про верность и предательство, про доброту и надежду. А это темы, которые волнуют и детей, и взрослых», — говорит режиссер спектакля.



Над миром заброшенного пустыря, где живут собаки, работали художник Александр Храмцов и художник по свету Евгений Гинзбург.

В спектакле заняты: заслуженная артистка России Татьяна Ткач, заслуженный артист России Борис Ивушин, заслуженный артист России Сергей Надпорожский, заслуженный артист России Сергей Шелгунов и другие. Режиссер Георгий Цнобиладзе — выпускник мастерской Льва Додина, неоднократно работал в детском и юношеском театре. Ставил такие спектакли, как «Про Ивана-дурака» (2014) и «Снегурушка» (2014) в Чехов-центре и «Пиковая дама» (2021) и «Я, бабушка, Илико и Илларион» (2021) в саратовском ТЮЗе.



Ближайшие показы 10 и 23 мая.

10+

Полина Никитина

