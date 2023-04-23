    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, зап

    759мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.49eur89.35

    В кино покажут фантастический триллер о воскрешении людей — от режиссера «Гоголя»

    417
    обсудить
    Фото: exponentafilm.ru /
    ПоделитьсяПоделиться

    27 апреля на экранах — «Возрожденные», фильм российского режиссера Егора Баранова. Ранее он снял цикл хорроров «Гоголь», сериал «Фарца» и необычную фантастику «Аванпост». Новый фильм был создан в США с американскими актерами.

    По сюжету, Ватикан находит способ воскрешать недавно умерших людей. Человечество делится на сторонников этой практики и противников, которые считают, что воскрешения обесценивают саму жизнь. Священник Стэнли (Дэйв Дэвис, «Логан», «Игра на понижение») служит в церкви воскресших — но узнает, что некоторые из его прихожан склонны к массовым убийствам. Стэнли начинает свое расследование и узнает о глобальном заговоре…

    Сценарий Эндрю Семанса вошел в список самых популярных сценариев 2019 года от начинающих авторов. Продюсером картины выступил Тимур Бекмамбетов. Премьера фильма состоялась в январе прошлого года на фестивале «Сандэнс».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: exponentafilm.ru /

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close