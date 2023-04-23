В кино покажут фантастический триллер о воскрешении людей — от режиссера «Гоголя»

27 апреля на экранах — «Возрожденные», фильм российского режиссера Егора Баранова. Ранее он снял цикл хорроров «Гоголь», сериал «Фарца» и необычную фантастику «Аванпост». Новый фильм был создан в США с американскими актерами.
По сюжету, Ватикан находит способ воскрешать недавно умерших людей. Человечество делится на сторонников этой практики и противников, которые считают, что воскрешения обесценивают саму жизнь. Священник Стэнли (Дэйв Дэвис, «Логан», «Игра на понижение») служит в церкви воскресших — но узнает, что некоторые из его прихожан склонны к массовым убийствам. Стэнли начинает свое расследование и узнает о глобальном заговоре…
Сценарий Эндрю Семанса вошел в список самых популярных сценариев 2019 года от начинающих авторов. Продюсером картины выступил Тимур Бекмамбетов. Премьера фильма состоялась в январе прошлого года на фестивале «Сандэнс».
Матвей Пирогов