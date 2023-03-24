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    Странная аврора. На фоне полярного сияния светились синим огромные шары

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    Помимо того, что нынешняя магнитная буря крайне редкая по силе и происхождению, северное сияние минувшей ночью тоже оказалось совершенно особенным. Помимо знакомых лент в какой-то момент появились огромные синие шары. Даже эксперты по сиянию не сразу поняли, что это такое, и сначала подумали, что наконец-то прилетели НЛО или просто запотела линза.

    Астрофотограф Катя Стрельникова, создательница канала «Астро Фото Болото», объяснила «Фонтанке», что эти шары — творение рук человеческих. Учёные создают разноцветные облака для изучения полярных сияний.

    YouTube \ Aurora Hunters, автор - Катя Стрельникова

    «У северного сияния есть формы, которые наблюдаются почти каждый сеанс, например ленты и лучи, а сегодня стали неожиданностью огромные голубые шарики. Сначала не было понятно, что происходит на небе, а когда голубой оттенок стал более явным, сразу вспомнилась миссия AZURE, раскрасившая северное сияние в синие горошки в 2019 году. Подобные миссии с визуальной индикацией достаточно редкое наблюдение, часто мешает облачность, но и сами запуски подобных ракет тоже редкость», — рассказывает Катя Стрельникова.

    23 марта Шведская космическая корпорация (SSC) и группа ученых из Шведского института космической физики (IRF) запустили зондовую ракету Aurora rocket BROR, чтобы создать яркие облака для исследования полярного сияния. Метод похож на тот, который используется в фейерверках. Зондирующая ракета срабатывает на высоте более 100 километров, в ионосфере. В итоге возникают световые явления, которые изучаются с помощью станций оптической визуализации в районе Кируны.

    Похожий эксперимент провела NASA 5 апреля 2019 года, запустив в Норвегии две ракеты для изучения потоков воздуха и заряженных частиц. Они выпустили в атмосферу пары газов для визуальной индикации — триметилалюминий и смесь бария / стронция. «Триметилалюминий в реакции с кислородом порождает химическую люминесценцию. Барий быстро ионизируется и порождает пурпурно-красные облака, наблюдения за которым позволяют следить за потоками ионов в атмосфере. Неионизованный барий тоже светится голубовато-белым цветом и может послужить маркером для нейтральных частиц. Стронций добавили для усиления свечения нейтрального бария», — объясняют эксперты по сиянию на сайте Auroralights.

    Тема НЛО возникла в мировых СМИ в феврале, когда стало известно, что в США сбили несколько летательных объектов, как минимум один из которых был китайским аэростатом. Странные шары находят и в других странах, например в Японии. В Петербурге об НЛО заговорили 28 февраля, в день атаки дронов, когда над Пулково закрыли небо. Источники «Фонтанки» в Минобороны сообщили, что над Петербургом действительно находился неопознанный летающий объект. Позже в министерстве заявили, что закрытие воздушного пространства было связано с учениями сил ПВО. Вечером 1 марта случилась новая волна паники: над Петербургом ярко светились два подозрительных шара. Горожане завалили «Фонтанку» и соцсети фотографиями и видео. То же самое видели на протяжении ночи и в других городах России. Но это было не НЛО, а астрономическое явление — сближение Венеры и Юпитера.

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    Северное сияниеПолярное сияниеМагнитные буриОптические явленияНебесные явления
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