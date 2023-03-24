Странная аврора. На фоне полярного сияния светились синим огромные шары

Помимо того, что нынешняя магнитная буря крайне редкая по силе и происхождению , северное сияние минувшей ночью тоже оказалось совершенно особенным. Помимо знакомых лент в какой-то момент появились огромные синие шары. Даже эксперты по сиянию не сразу поняли, что это такое, и сначала подумали, что наконец-то прилетели НЛО или просто запотела линза.

«У северного сияния есть формы, которые наблюдаются почти каждый сеанс, например ленты и лучи, а сегодня стали неожиданностью огромные голубые шарики. Сначала не было понятно, что происходит на небе, а когда голубой оттенок стал более явным, сразу вспомнилась миссия AZURE, раскрасившая северное сияние в синие горошки в 2019 году. Подобные миссии с визуальной индикацией достаточно редкое наблюдение, часто мешает облачность, но и сами запуски подобных ракет тоже редкость», — рассказывает Катя Стрельникова.

23 марта Шведская космическая корпорация (SSC) и группа ученых из Шведского института космической физики (IRF) запустили зондовую ракету Aurora rocket BROR, чтобы создать яркие облака для исследования полярного сияния. Метод похож на тот, который используется в фейерверках. Зондирующая ракета срабатывает на высоте более 100 километров, в ионосфере. В итоге возникают световые явления, которые изучаются с помощью станций оптической визуализации в районе Кируны.



Похожий эксперимент провела NASA 5 апреля 2019 года, запустив в Норвегии две ракеты для изучения потоков воздуха и заряженных частиц. Они выпустили в атмосферу пары газов для визуальной индикации — триметилалюминий и смесь бария / стронция. «Триметилалюминий в реакции с кислородом порождает химическую люминесценцию. Барий быстро ионизируется и порождает пурпурно-красные облака, наблюдения за которым позволяют следить за потоками ионов в атмосфере. Неионизованный барий тоже светится голубовато-белым цветом и может послужить маркером для нейтральных частиц. Стронций добавили для усиления свечения нейтрального бария», — объясняют эксперты по сиянию на сайте Auroralights.

