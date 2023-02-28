НЛО не было? В Минобороны решили назвать учениями то, что случилось над Петербургом

Закрытие воздушного пространства над Петербургом было связано с тренировкой сил ПВО, следует из объяснений Минобороны России, которые приводит РИА Новости.
По данным ведомства, «дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением».
«Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», — сказали там.
При этом, как мы сообщали незадолго до официальной реакции министерства, источник «Фонтанки» в Минобороны подтвердил, что в небе над Пулково действительно гоняли НЛО. Подробности или результат погони за нарушителем воздушного пространства не разглашаются. «Всё было как в прошлый раз», — лаконично уточнил собеседник редакции.
Отметим, что закрытие неба с 11 до 12 часов дня 28 февраля было внезапным и вызвало массовые задержки рейсов в Пулково и развороты летевших в Петербург самолетов уже в небе. Источники «Фонтанки» об учениях тоже не говорили, по нашим данным, воздушное пространство закрывали из-за неопознанного летающего объекта, обнаруженного в 160–200 км от города, в воздух поднимали истребители. Однако же, как нам стало известно, контакта у военных с «объектом» не получилось. Собеседник, близкий к обеспечению воздушной безопасности, сказал, что НЛО вообще мог быть смоделирован, для такого применяются войска радиоэлектронной борьбы.