«Всё как в прошлый раз». Источник «Фонтанки» в Минобороны подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО

В небе над Петербургом действительно находился неопознанный летающий объект, из-за которого 28 февраля закрывали воздушное пространство. Об этом сообщили источники «Фонтанки» в Минобороны.



Подробности или результат погони за нарушителем воздушного пространства не разглашаются. «Всё было как в прошлый раз», — лаконично уточнил собеседник редакции.



Прошлый раз был примерно две недели назад. 13 февраля небо также пришлось закрывать для гражданских самолетов из-за объекта, «менявшего скорость и курс не по законам физики». Радары зафиксировали его над Лодейным Полем. Именно там ограничивали движение в небе.

