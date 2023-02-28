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    Пулково открылось - что это было?

    «Всё как в прошлый раз». Источник «Фонтанки» в Минобороны подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО

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    В небе над Петербургом действительно находился неопознанный летающий объект, из-за которого 28 февраля закрывали воздушное пространство. Об этом сообщили источники «Фонтанки» в Минобороны.

    Подробности или результат погони за нарушителем воздушного пространства не разглашаются. «Всё было как в прошлый раз», — лаконично уточнил собеседник редакции.

    Прошлый раз был примерно две недели назад. 13 февраля небо также пришлось закрывать для гражданских самолетов из-за объекта, «менявшего скорость и курс не по законам физики». Радары зафиксировали его над Лодейным Полем. Именно там ограничивали движение в небе.

    «Знакомиться» с нарушителем поднимался сверхзвуковой МиГ-31. Рассмотреть объект тогда не удалось, но из зоны ответственности его выгнали.

    В этот раз НЛО зафиксировали в радиусе 160–200 км от Петербурга. Такую информацию передало Министерство обороны Пулково. Ответом стали более заметные ограничения: петербургский аэропорт не менее часа не принимал и не выпускал гражданские самолеты.

    Истребители обнаружить неизвестного в небе не смогли.

    Незадолго до полудня воздушное пространство над Пулково открыли. В Смольном официально подтвердили отмену полетных ограничений полчаса спустя. Официальных комментариев так и не появилось. В пресс-службе ЗВО на звонки и сообщения не отвечают.

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