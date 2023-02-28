«Всё как в прошлый раз». Источник «Фонтанки» в Минобороны подтвердил, что в небе над Пулково гоняли НЛО

В небе над Петербургом действительно находился неопознанный летающий объект, из-за которого 28 февраля закрывали воздушное пространство. Об этом сообщили источники «Фонтанки» в Минобороны.
Подробности или результат погони за нарушителем воздушного пространства не разглашаются. «Всё было как в прошлый раз», — лаконично уточнил собеседник редакции.
Прошлый раз был примерно две недели назад. 13 февраля небо также пришлось закрывать для гражданских самолетов из-за объекта, «менявшего скорость и курс не по законам физики». Радары зафиксировали его над Лодейным Полем. Именно там ограничивали движение в небе.
«Знакомиться» с нарушителем поднимался сверхзвуковой
В этот раз НЛО зафиксировали в радиусе 160–200 км от Петербурга. Такую информацию передало Министерство обороны Пулково. Ответом стали более заметные ограничения: петербургский аэропорт не менее часа не принимал и не выпускал гражданские самолеты.
Истребители обнаружить неизвестного в небе не смогли.
Незадолго до полудня воздушное пространство над Пулково открыли. В Смольном официально подтвердили отмену полетных ограничений полчаса спустя. Официальных комментариев так и не появилось. В пресс-службе ЗВО на звонки и сообщения не отвечают.