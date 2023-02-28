Небо над Петербургом снова открывают

Воздушное пространство над Петербургом начали открывать, стало известно «Фонтанке» около полудня 28 февраля.



Мы писали, что самолеты задержаны в Пулково и не прилетают в Петербург из-за неопознанного летающего объекта. Над городом кружили истребители.



По нашим данным, Пулково принимает и выпускает самолеты «в штатном режиме».



В Региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербург «Фонтанке» подтвердили, что небо открыто. «Да, «Ковер» снят», — ответил оператор. На вопрос о причинах введения режимов ответили честно: «Даже если бы знал, я бы вам не сказал. Но нет, не знаю».

