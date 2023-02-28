Небо над Петербургом снова открывают

Воздушное пространство над Петербургом начали открывать, стало известно «Фонтанке» около полудня 28 февраля.
Мы писали, что самолеты задержаны в Пулково и не прилетают в Петербург из-за неопознанного летающего объекта. Над городом кружили истребители.
По нашим данным, Пулково принимает и выпускает самолеты «в штатном режиме».
В Региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербург «Фонтанке» подтвердили, что небо открыто. «Да, «Ковер» снят», — ответил оператор. На вопрос о причинах введения режимов ответили честно: «Даже если бы знал, я бы вам не сказал. Но нет, не знаю».
Читательница, которая ждала вылета, рассказала, что чуть позднее 12 часов в Пулково приземлился первый самолет.
«Фонтанка» писала, что в районе 11 часов утра воздушное пространство над Петербургом было закрыто, самолеты не вылетали и не прибывали в Пулково. Дело в том, что в 160–200 км от города был обнаружен неопознанный летающий объект, в воздух подняли истребители. Говорилось о плане «Ковер». Подробнее обо всем, что известно к этой минуте, читайте в нашей онлайн-трансляции.