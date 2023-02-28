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    Пулково открылось - что это было?

    Одни летают, другие ждут. Петербуржцы показывают «истребители» над городом

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    12 комментариев

    Петербуржцы заметили, как истребители кружили над городом в поисках неопознанного летающего объекта, из-за которого небо было закрыто, а самолеты оставались в Пулково. Такой снимок прислал нам читатель Егор.

    По его словам, заметил военный самолет на Дальневосточном проспекте, а всего видел три истребителя. Звуки их двигателей также слышали горожане в разных районах.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В Западом военном округе на вопросы «Фонтанки» пока не ответили.

    Обновление от 12:30:

    «Фонтанка» во всем разобралась и уточнила, что присланное нам фото — старое и публиковалось в соцсетях еще в прошлом году. Благодарим наших читателей за внимательность и приносим извинения.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 12

    АннаA28 Фев 2023 в 12:45
    Где видео??
    +0−0
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