Одни летают, другие ждут. Петербуржцы показывают «истребители» над городом

Петербуржцы заметили, как истребители кружили над городом в поисках неопознанного летающего объекта, из-за которого небо было закрыто, а самолеты оставались в Пулково. Такой снимок прислал нам читатель Егор.



По его словам, заметил военный самолет на Дальневосточном проспекте, а всего видел три истребителя. Звуки их двигателей также слышали горожане в разных районах.