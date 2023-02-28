Одни летают, другие ждут. Петербуржцы показывают «истребители» над городом

Петербуржцы заметили, как истребители кружили над городом в поисках неопознанного летающего объекта, из-за которого небо было закрыто, а самолеты оставались в Пулково. Такой снимок прислал нам читатель Егор.
По его словам, заметил военный самолет на Дальневосточном проспекте, а всего видел три истребителя. Звуки их двигателей также слышали горожане в разных районах.
В Западом военном округе на вопросы «Фонтанки» пока не ответили.
Обновление от 12:30:
«Фонтанка» во всем разобралась и уточнила, что присланное нам фото — старое и публиковалось в соцсетях еще в прошлом году. Благодарим наших читателей за внимательность и приносим извинения.