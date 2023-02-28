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    Пулково открылось - что это было?

    «Россия» предупредила о задержках рейсов в Пулково. Круживший на подлете самолет возвращается в Москву

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    Шесть рейсов авиакомпании «Россия» задерживаются в Пулково из-за нештатной ситуации 28 февраля. Ждать в аэропорту предстоит пассажирам не только этого перевозчика.

    Как сообщили в «России», вовремя из Петербурга могут не вылететь рейсы в Нижний Новгород, Калининград, Москву, Кировск и два в Сочи. Летевший в Пулково FV 6018 покружил над Новгородской областью и развернулся в аэропорт вылета. По данным сервиса Flightradar, он уже приземлился во Внуково.

    Фото: скриншот с сайта Flightradar
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    По данным табло Пулково, из расписания выбились 15 самолетов с вылетом после 10 часов утра.

    В правительстве ранее заявили, что в аэропорту объявлена задержка рейсов до 12 часов.

    По информации «Фонтанки», полеты для гражданских лайнеров ограничили после сообщения Минобороны о неопознанном объекте.

    Фото: скриншот с сайта Flightradar

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