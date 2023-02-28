«Россия» предупредила о задержках рейсов в Пулково. Круживший на подлете самолет возвращается в Москву

Шесть рейсов авиакомпании «Россия» задерживаются в Пулково из-за нештатной ситуации 28 февраля. Ждать в аэропорту предстоит пассажирам не только этого перевозчика.



Как сообщили в «России», вовремя из Петербурга могут не вылететь рейсы в Нижний Новгород, Калининград, Москву, Кировск и два в Сочи. Летевший в Пулково FV 6018 покружил над Новгородской областью и развернулся в аэропорт вылета. По данным сервиса Flightradar, он уже приземлился во Внуково.

