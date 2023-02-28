«Россия» предупредила о задержках рейсов в Пулково. Круживший на подлете самолет возвращается в Москву

Шесть рейсов авиакомпании «Россия» задерживаются в Пулково из-за нештатной ситуации 28 февраля. Ждать в аэропорту предстоит пассажирам не только этого перевозчика.
Как сообщили в «России», вовремя из Петербурга могут не вылететь рейсы в Нижний Новгород, Калининград, Москву, Кировск и два в Сочи. Летевший в Пулково FV 6018 покружил над Новгородской областью и развернулся в аэропорт вылета. По данным сервиса Flightradar, он уже приземлился во Внуково.
По данным табло Пулково, из расписания выбились 15 самолетов с вылетом после 10 часов утра.
В правительстве ранее заявили, что в аэропорту объявлена задержка рейсов до 12 часов.
По информации «Фонтанки», полеты для гражданских лайнеров ограничили после сообщения Минобороны о неопознанном объекте.