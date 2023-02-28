Неужели голограмма? Объект, закрывший небо над Пулково, мог быть «смоделирован»

По данным «Фонтанки», истребители, которые подняли над Петербургом для обнаружения незарегистрированного летающего объекта, никакого визуального контакта с ним не установили. Возможно, не с кем было устанавливать.



Собеседник, близкий к обеспечению воздушной безопасности, подтвердил «Фонтанке» 28 февраля, что контакта не получилось. «Возможно, объект вообще был «создан», смоделирован, для такого применяются войска радиоэлектронной борьбы», — пояснил он.



Напомним, небо надо Петербургом было закрыто примерно с 11 до 12 часов 28 февраля. В 160–200 км от города был обнаружен неопознанный летающий объект, в воздух подняли истребители, в Пулково отменяли рейсы. Подробнее обо всем, что известно к этой минуте, читайте в нашей онлайн-трансляции.

