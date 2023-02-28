    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, с-з

    759мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.43eur79.62
    ТЕМА ДНЯ

    Пулково открылось - что это было?

    Неужели голограмма? Объект, закрывший небо над Пулково, мог быть «смоделирован»

    5 комментариев

    По данным «Фонтанки», истребители, которые подняли над Петербургом для обнаружения незарегистрированного летающего объекта, никакого визуального контакта с ним не установили. Возможно, не с кем было устанавливать.

    Собеседник, близкий к обеспечению воздушной безопасности, подтвердил «Фонтанке» 28 февраля, что контакта не получилось. «Возможно, объект вообще был «создан», смоделирован, для такого применяются войска радиоэлектронной борьбы», — пояснил он.

    Напомним, небо надо Петербургом было закрыто примерно с 11 до 12 часов 28 февраля. В 160–200 км от города был обнаружен неопознанный летающий объект, в воздух подняли истребители, в Пулково отменяли рейсы. Подробнее обо всем, что известно к этой минуте, читайте в нашей онлайн-трансляции.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close