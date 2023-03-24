Мы переживаем крупнейшую за несколько лет магнитную бурю. Ещё одна её странность — необычное происхождение

Северное сияние, которые видели минувшей ночью в Петербурге и Ленобласти, стало следствием наиболее крупной за последние несколько лет магнитной бури. Она имеет планетарный характер, её фиксируют геомагнитные обсерватории по всему миру, сообщает 24 марта Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

По данным на 12:00 мск, буря продолжается около 20 часов. В пике её балл составил 7,66 по 9-балльной шкале, что близко к уровню G4 — очень сильной магнитной бури. В таких условиях возможны серьёзные сбои техники:

