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    Наука

    Мы переживаем крупнейшую за несколько лет магнитную бурю. Ещё одна её странность — необычное происхождение

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    Северное сияние, которые видели минувшей ночью в Петербурге и Ленобласти, стало следствием наиболее крупной за последние несколько лет магнитной бури. Она имеет планетарный характер, её фиксируют геомагнитные обсерватории по всему миру, сообщает 24 марта Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

    По данным на 12:00 мск, буря продолжается около 20 часов. В пике её балл составил 7,66 по 9-балльной шкале, что близко к уровню G4 — очень сильной магнитной бури. В таких условиях возможны серьёзные сбои техники:

    • перерывы в спутниковой навигации и прерывания ВЧ радиосвязи;
    • ложные срабатывания систем защиты в сетях электроснабжения;
    • формирование заметного поверхностного заряда на элементах космических аппаратов, увеличение их сноса с орбиты.

    Отдельный интерес вызывает то, что нынешняя буря случилась не из-за вспышек на Солнце, как бывает обычно. Крупных вспышек в последнее время не было. Она вызвана, по словам астрономов, «исключительно редким для событий такой силы фактором — попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра». Подобные потоки формируются на Солнце в корональных дырах — «темных областях короны с открытыми линиями магнитного поля, вдоль которых происходит мощное истечение вещества в межпланетное пространство». Корональная дыра, вызвавшая бурю, очень масштабная — размером около 1 миллиона километров.

    «Учитывая исключительно крупный размер корональной дыры, магнитные возмущения могут наблюдаться ещё в течение 2–3 суток, хотя и с заметными перерывами. Повышение бури до более крупных значений, чем сейчас, практически исключено, так как более сильные бури, по современным представлениям, могут формироваться исключительно после солнечных вспышек», — отмечается в сообщении.

    Напомним, прояснения в облаках минувшей ночью позволили петербургским охотникам за сиянием сделать впечатляющие кадры в Ленобласти и даже на территории Петербурга. «Фонтанка» показывала их.

    Солнечный ветер представляет собой быстрый (со скоростями от нескольких сот до тысячи и более км в сек) поток солнечной плазмы, который непрерывно обдувает Землю. В обычном состоянии магнитное поле Земли находится в равновесии с этим потоком. При резком увеличении скорости или плотности потока, поле Земли выходит из равновесия и начинает колебаться. Именно эти быстрые колебания окружающего нас земного магнитного поля и представляют физическую основу магнитной бури. Механизм передачи возмущений осуществляется через возбуждение избыточных токов в проводящих телах и средах.

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