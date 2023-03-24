Мы переживаем крупнейшую за несколько лет магнитную бурю. Ещё одна её странность — необычное происхождение

Северное сияние, которые видели минувшей ночью в Петербурге и Ленобласти, стало следствием наиболее крупной за последние несколько лет магнитной бури. Она имеет планетарный характер, её фиксируют геомагнитные обсерватории по всему миру, сообщает 24 марта Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
По данным на 12:00 мск, буря продолжается около 20 часов. В пике её балл составил 7,66 по 9-балльной шкале, что близко к уровню G4 — очень сильной магнитной бури. В таких условиях возможны серьёзные сбои техники:
- перерывы в спутниковой навигации и прерывания ВЧ радиосвязи;
- ложные срабатывания систем защиты в сетях электроснабжения;
- формирование заметного поверхностного заряда на элементах космических аппаратов, увеличение их сноса с орбиты.
Отдельный интерес вызывает то, что нынешняя буря случилась не из-за вспышек на Солнце, как бывает обычно. Крупных вспышек в последнее время не было. Она вызвана, по словам астрономов, «исключительно редким для событий такой силы фактором — попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра». Подобные потоки формируются на Солнце в корональных дырах — «темных областях короны с открытыми линиями магнитного поля, вдоль которых происходит мощное истечение вещества в межпланетное пространство». Корональная дыра, вызвавшая бурю, очень масштабная — размером около 1 миллиона километров.
«Учитывая исключительно крупный размер корональной дыры, магнитные возмущения могут наблюдаться ещё в течение 2–3 суток, хотя и с заметными перерывами. Повышение бури до более крупных значений, чем сейчас, практически исключено, так как более сильные бури, по современным представлениям, могут формироваться исключительно после солнечных вспышек», — отмечается в сообщении.
Напомним, прояснения в облаках минувшей ночью позволили петербургским охотникам за сиянием сделать впечатляющие кадры в Ленобласти и даже на территории Петербурга. «Фонтанка» показывала их.