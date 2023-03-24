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    Сильнейшая магнитная буря раскрасила небо над Петербургом

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    Фото: Катя Стрельникова для @astrophotoboloto
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    Яркое полярное сияние наблюдали минувшей ночью в Ленинградской области и даже в Петербурге, а также в других регионах России и других странах. Причина — сильная магнитная буря. Она всё еще продолжается, и там, где сейчас ночь, на небе видно аврору.

    Это самая сильная в 2023 году магнитная буря, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, она началась вчера во второй половине на уровне G3, в последующие часы немного ослабела, а после полуночи вновь стала сильной. Индекс возмущений магнитного поля Kp даже немного превысил отметку в 7 единиц, характерную для сильной магнитной бури, отмечает метеоролог. По прогнозам, она продлится до середины сегодняшнего дня.

    Петербургские охотники за северным сиянием массово отправились в Ленинградскую область, рассказывает Дарина Соболь в своем канале topotkotov_photo. Кто-то наблюдал небесные огни даже в городе, из дома.

    «Крылышки Ангелов над головой, густое сиреневое небо, объятья северного сияния, когда оно раскрывается с запада на восток и наоборот несколько раз за ночь, то вспыхивая и разгораясь, то снова превращаясь в туман», — описывает завораживающую картину канал «Астро Фото Болото».

    Фото: Катя Стрельникова для @astrophotoboloto

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    Северное сияниеНебесные явленияМагнитная буря
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