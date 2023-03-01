То тарелками пугают, дескать, подлые летают. Как Венера и Юпитер взбудоражили всю Россию

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Дежурный с точки зрения астрономов «поцелуй» Венеры и Юпитера буквально нарушил покой и сон жителей России. Не привлекающее ранее внимания сближение планет вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях на фоне новостей про беспилотники и странные летающие объекты в небе по всему земному шару. Можно констатировать, люди стали чаще смотреть на звезды, но те самые звезды и планеты в небе не опознают, ожидая скорее сюжеты в стиле блокбастеров «День независимости» и «Война миров».



После десятого сообщения от читателей «Фонтанки» о двух странных светящихся точках в небе, у редакции закралось подозрение о некой спланированной акции. Но выяснилось, что подобные флешмобы проходят во всех регионах России. География встревоженных сообщений оказалась обширна. Почти неподвижные точки заметили в Екатеринбурге, Норильске, Белгороде, городах Крыма и много где еще. «Друзья, весь вечер мы думали, что за две точки у нас над озером... Что мы только и не думали... и про НЛО тоже, а все просто...это Венера и Юпитер», – пишет жительница Петрозаводска Светлана.

Озадачились и завалили местные паблики вопросами жители Тольятти и Самары, которые интересовались, почему неопознанные объекты намного ярче звезд, и находятся так близко. Высказывались предположения о космических кораблях, спутниках НАТО, беспилотниках и другие варианты. О том, что две подозрительные точки висят в небе и никуда не желают деваться, сообщали жители Шилово Рязанской области, Котово Волгоградской области, Ульяновска и многих других городов. Жители Белгородской области и вовсе проявили бдительность и сообщили о странном куда надо. По данным местного портала Go31.ru, от граждан, испугавшихся Венеры и Юпитера, в единую дежурно-деспетчерскую службу поступило около сотни звонков.

А наделавшие шума Венера и Юпитер будут обманывать наше зрение два вечера подряд: 1 и 2 марта. Юпитер — самая большая планета Солнечной системы приблизился к Венере (один из самых ярких объектов на земном небе) настолько, что расстояние между ними сейчас составляет приблизительно ширину одной полной Луны.

Это небесное явление называется соединением и является ничем иным, как впечатляющим обманом зрения. На самом деле две яркие планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга. При этом соединение Венеры и Юпитера можно наблюдать минимум раз в год.

Отдельно добавим, что астрономия больше не входит в перечень обязательных школьных предметов. Соответствующий приказ министерства просвещения вступил в силу 23 сентября прошлого года.