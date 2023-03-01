Вам не кажется — они «целуются». Венера и Юпитер ненадолго соединились в небе

Соединение планет можно наблюдать в небе. Над Петербургом — тоже. Венера и Юпитер будут обманывать наше зрение два вечера подряд: 1 и 2 марта.



Юпитер — самая большая планета Солнечной системы приблизился к Венере (один из самых ярких объектов на земном небе) настолько, что расстояние между ними составляет приблизительно ширину одной полной Луны, сообщает Live Science. Приближались они друг к другу в течение нескольких недель.

Это небесное явление называется соединением и является ничем иным, как красивым и впечатляющим обманом зрения. На самом деле две яркие планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга. При этом соединение Венеры и Юпитера можно наблюдать минимум раз в год.