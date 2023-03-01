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    Вам не кажется — они «целуются». Венера и Юпитер ненадолго соединились в небе

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    Соединение планет можно наблюдать в небе. Над Петербургом — тоже. Венера и Юпитер будут обманывать наше зрение два вечера подряд: 1 и 2 марта.

    Юпитер — самая большая планета Солнечной системы приблизился к Венере (один из самых ярких объектов на земном небе) настолько, что расстояние между ними составляет приблизительно ширину одной полной Луны, сообщает Live Science. Приближались они друг к другу в течение нескольких недель.

    Это небесное явление называется соединением и является ничем иным, как красивым и впечатляющим обманом зрения. На самом деле две яркие планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга. При этом соединение Венеры и Юпитера можно наблюдать минимум раз в год.

    Для того чтобы увидеть «поцелуй» Венеры и Юпитера, телескоп или бинокль не нужны. Планеты видно невооруженным взглядом. Отличить их друг от друга легко: Юпитер будет сиять в два раза ярче Сириуса, самой яркой звезды на небе, а Венера — в шесть раз ярче Юпитера.

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