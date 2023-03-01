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    Это не НЛО. Рассказываем, что за точки вы видите в небе над Петербургом и Ленобластью

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    11 комментариев

    Две яркие точки в вечернем небе всполошили жителей Петербурга и Ленинградской области. Однако явление — совсем не НЛО, а вполне объяснимая история.

    Читатели «Фонтанки»

    «Две светящиеся неподвижные точки в небе, наблюдаем уже около 15 минут», — сообщения подобного рода стали массово поступать в редакцию «Фонтанки» вечером 1 марта. Некоторые подозревали НЛО, другие намекали на то, что «звезды этим вечером уж больно странные».

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    Никакого отношения к неопознанным летающим объектам эти точки не имеют. Это лишь соединение двух ярких планет — Венеры и Юпитера, которое можно будет наблюдать 1 и 2 марта. Более того, соединение, видное с Земли, лишь обман зрения. На самом деле планеты находятся довольно далеко друг от друга. Отличить их довольно просто: Венера светит ярче Юпитера.

    Подробнее о небесном явлении и о том, насколько часто оно происходит, читайте здесь.

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