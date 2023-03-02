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    Привет из космоса. Соединение Юпитера и Венеры над Лахта Центром

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    Сближение Венеры и Юпитера над Лахта Центром сняла петербурженка Катя Стрельникова. Фото и завораживающее видео опубликовал в ночь на 2 марта телеграм-канал «Астро Фото Болото». На кадрах яркие планеты словно пролетают над небоскребом по прямой траектории.

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    С каждым днем все больше россиян интересуются, что за светящиеся шары мерцают на темном небосклоне. Сближение планет вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях, породив шутки про НЛО.

    Катя Стрельникова / astrophotoboloto

    Это небесное явление называется соединением и является ничем иным, как впечатляющим обманом зрения. На самом деле две яркие планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга. При этом соединение Венеры и Юпитера можно наблюдать минимум раз в год.

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