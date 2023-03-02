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    Две точки в небе вызвали панику в российских городах

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    Две светящиеся точки в небе в ночь с 1 на 2 марта навели панику не только в Петербурге, но и в других регионах России. Это не НЛО.

    Тревожились жители Севастополя, Екатеринбурга, Норильска, Самары, Белгорода, Тольятти и прочих городов, где облака не полностью закрывали небо. «Фонтанка» уже объясняла и продолжает объяснять: две точки — это Венера и Юпитер. Если техника хорошая, на снимках даже можно разглядеть спутники Юпитера.

    Сближение планет вчера вечером вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях, породив шутки про НЛО.


    Это небесное явление называется соединением и является не чем иным, как впечатляющим обманом зрения. На самом деле две яркие планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга. При этом соединение Венеры и Юпитера можно наблюдать минимум раз в год.

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