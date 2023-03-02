Две точки в небе вызвали панику в российских городах

Две светящиеся точки в небе в ночь с 1 на 2 марта навели панику не только в Петербурге, но и в других регионах России. Это не НЛО.
Тревожились жители Севастополя, Екатеринбурга, Норильска, Самары, Белгорода, Тольятти и прочих городов, где облака не полностью закрывали небо. «Фонтанка» уже объясняла и продолжает объяснять: две точки — это Венера и Юпитер. Если техника хорошая, на снимках даже можно разглядеть спутники Юпитера.
Сближение планет вчера вечером вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях, породив шутки про НЛО.