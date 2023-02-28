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    «В сторону объектов вылетело несколько шустрых самолетов». Петербуржцы показывают два светящихся шара

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    Похоже, на фоне дневного закрытия неба у петербуржцев обострилось чувство тревоги. Вечером 28 февраля они смотрели наверх, где сияли два шара. «Фонтанка» успокаивает — это не НЛО.

    Фото: Скриншот/Пулковская обсерватория
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    «Со стороны Пулково в сторону этих объектов вылетело несколько шустрых самолетов. Явно не гражданской авиации», — сообщила «Фонтанке» читательница, прикрепив видео с «объектами».

    читатель «Фонтанки»

    Заведующий наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игорь Измайлов рассказал — это всего лишь соединяющиеся Венера и Юпитер. Первая планета светится ярче, вторая — слабее.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Несколько дней назад рядом с планетами светилась еще и Луна, россияне из разных регионов наблюдали за редким астрономическим явлением и делали фото.

    Фото: Скриншот/Пулковская обсерватория
    Фото: «Фонтанка.ру»

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