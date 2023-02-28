«В сторону объектов вылетело несколько шустрых самолетов». Петербуржцы показывают два светящихся шара

Похоже, на фоне дневного закрытия неба у петербуржцев обострилось чувство тревоги. Вечером 28 февраля они смотрели наверх, где сияли два шара. «Фонтанка» успокаивает — это не НЛО.
«Со стороны Пулково в сторону этих объектов вылетело несколько шустрых самолетов. Явно не гражданской авиации», — сообщила «Фонтанке» читательница, прикрепив видео с «объектами».
читатель «Фонтанки»
Заведующий наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игорь Измайлов рассказал — это всего лишь соединяющиеся Венера и Юпитер. Первая планета светится ярче, вторая — слабее.
Несколько дней назад рядом с планетами светилась еще и Луна, россияне из разных регионов наблюдали за редким астрономическим явлением и делали фото.