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    Стали известны подробности уголовного дела после массового убийства в Пермском госуниверситете

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    1 комментарий

    В отношении руководства Пермского госуниверситета (ПГНИУ), где осенью прошлого года студент Тимур Бекмансуров совершил массовое убийство, возбуждены уголовные дела. Изданию «Коммерсантъ» 23 мая стали известны подробности расследования уголовного дела.

    Ректору Дмитрию Красильникову, первому проректору Павлу Блусю, зампреду антикоррупционной комиссии вуза Михаилу Мухачеву инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц), а сотруднице Росгвардии Наталье Головановой — ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

    По данным издания, основные претензии следствия к должностным лицам касаются соблюдения законодательства об обеспечении антитеррористической защищенности.

    Красильников, как считает следствие, должен был обеспечить установку системы оповещения и её нормальную работу. После массового убийства в ПГНИУ выяснилось, что система оповещения и эвакуации была неработоспособной: её элементы не были установлены в ряде помещений. Свидетели и пострадавшие рассказывали на допросах, что не слышали никаких звуковых сигналов. В 2018-м Красильников и Голованова подписали акт об обследовании вуза. По версии следствия, они знали, что система оповещения фактически отсутствует.

    Павел Блусь и Михаил Мухачев входили в состав комиссии, проверяющей уровень антитеррористической защищенности перед каждым учебным годом. Как минимум дважды Блусь не указывал в акте проверки сведения, что система оповещения и эвакуации не соответствует требованиям антитеррористического законодательства.

    СКР считает, что должностные лица ПГНИУ оказывали образовательные услуги, которые не соответствовали требованиям законодательства.

    20 сентября 2021 года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по окружающим. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Нападавшего задержал сотрудник ДПС. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей. Расследование подходит к концу, в середине мая Бекмансурову продлили арест.

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    Комментарии (1)

    alexpv
    Силовые ведомства обнаглели в конец. Сами ни черта не делают и не могут, а стрелочники виноваты во всех грехах теперь. Избили на улице - сам виноват, что вечером вышел погулять, привлечь к уголовной ответственности. Скоро так будет
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