Стали известны подробности уголовного дела после массового убийства в Пермском госуниверситете

В отношении руководства Пермского госуниверситета (ПГНИУ), где осенью прошлого года студент Тимур Бекмансуров совершил массовое убийство, возбуждены уголовные дела. Изданию «Коммерсантъ» 23 мая стали известны подробности расследования уголовного дела.
Ректору Дмитрию Красильникову, первому проректору Павлу Блусю, зампреду антикоррупционной комиссии вуза Михаилу Мухачеву инкриминируется
По данным издания, основные претензии следствия к должностным лицам касаются соблюдения законодательства об обеспечении антитеррористической защищенности.
Красильников, как считает следствие, должен был обеспечить установку системы оповещения и её нормальную работу. После массового убийства в ПГНИУ выяснилось, что система оповещения и эвакуации была неработоспособной: её элементы не были установлены в ряде помещений. Свидетели и пострадавшие рассказывали на допросах, что не слышали никаких звуковых сигналов. В 2018-м Красильников и Голованова подписали акт об обследовании вуза. По версии следствия, они знали, что система оповещения фактически отсутствует.
Павел Блусь и Михаил Мухачев входили в состав комиссии, проверяющей уровень антитеррористической защищенности перед каждым учебным годом. Как минимум дважды Блусь не указывал в акте проверки сведения, что система оповещения и эвакуации не соответствует требованиям антитеррористического законодательства.
СКР считает, что должностные лица ПГНИУ оказывали образовательные услуги, которые не соответствовали требованиям законодательства.