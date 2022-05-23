Стали известны подробности уголовного дела после массового убийства в Пермском госуниверситете

Ректору Дмитрию Красильникову, первому проректору Павлу Блусю, зампреду антикоррупционной комиссии вуза Михаилу Мухачеву инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц), а сотруднице Росгвардии Наталье Головановой — ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

В отношении руководства Пермского госуниверситета (ПГНИУ), где осенью прошлого года студент Тимур Бекмансуров совершил массовое убийство, возбуждены уголовные дела. Изданию «Коммерсантъ» 23 мая стали известны подробности расследования уголовного дела .

Красильников, как считает следствие, должен был обеспечить установку системы оповещения и её нормальную работу. После массового убийства в ПГНИУ выяснилось, что система оповещения и эвакуации была неработоспособной: её элементы не были установлены в ряде помещений. Свидетели и пострадавшие рассказывали на допросах, что не слышали никаких звуковых сигналов. В 2018-м Красильников и Голованова подписали акт об обследовании вуза. По версии следствия, они знали, что система оповещения фактически отсутствует.

По данным издания, основные претензии следствия к должностным лицам касаются соблюдения законодательства об обеспечении антитеррористической защищенности.

Павел Блусь и Михаил Мухачев входили в состав комиссии, проверяющей уровень антитеррористической защищенности перед каждым учебным годом. Как минимум дважды Блусь не указывал в акте проверки сведения, что система оповещения и эвакуации не соответствует требованиям антитеррористического законодательства.



СКР считает, что должностные лица ПГНИУ оказывали образовательные услуги, которые не соответствовали требованиям законодательства.