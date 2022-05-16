Пермскому стрелку Бекмансурову продлили арест

Суд продлил до 20 августа арест Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в массовом убийстве в университете в Перми. Об этом 16 мая сообщает РИА Новости.



Все назначенные экспертизы завершены. Следствие готовится предъявить обвинения. За это время защита ознакомится с материалами дела.



20 сентября 2021 года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Нападавшего задержал сотрудник ДПС. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей.

