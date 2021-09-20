В МВД рассказали, кто первым пришёл на помощь студентам в Перми и задержал стрелка

Подробности операции по задержанию преступника в Пермском государственном национальном исследовательском университете сообщили в МВД. Обезвредил стрелявшего младший лейтенант ГИБДД.



Сначала в дежурную часть полиции поступила информация о том, что на территории вуза слышны выстрелы, есть погибшие и раненые. На место отправились сотрудники, и первым прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД по Перми.



«Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк «МВД Медиа».

