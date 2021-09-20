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В МВД рассказали, кто первым пришёл на помощь студентам в Перми и задержал стрелка

Спасать людей в пермском вузе первыми начали сотрудники ДПС

Подробности операции по задержанию преступника в Пермском государственном национальном исследовательском университете сообщили в МВД. Обезвредил стрелявшего младший лейтенант ГИБДД.

Сначала в дежурную часть полиции поступила информация о том, что на территории вуза слышны выстрелы, есть погибшие и раненые. На место отправились сотрудники, и первым прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД по Перми.

«Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк «МВД Медиа».

Правоохранители продолжают контролировать территорию вуза.

РИА Новости со ссылкой на СК подтверждает, что стрелок жив, он находится в больнице.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета мужчина открыл стрельбу по окружающим. Люди прыгали из окон.

Погибшими числятся пока 8 человек. СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112.

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Комментарии (5)

syshsun
Так обезвредил или все-таки жив?
266222607
Коли так было, инспектор молодец. Настоящий представитель власти.
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