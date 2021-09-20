Очевидцы: В Пермском государственном университете неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

По данным СМИ, 20 сентября около 11:30 утра по местному времени неизвестный открыл стрельбу в вузе на Петропавловской улице. Судя по первым кадрам с места событий, учащиеся покидают здание через окна.

К зданию университета стягиваются сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе университета информацию подтвердили. «Человек стрелял из травматического оружия, есть один пострадавший — ранение в голову, но он находится в сознании. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь», — рассказали 59.RU.