Baza: В университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили в 112

Учащихся, которые шли на пары или были в здании Пермского государственного университета, не оповестили о шутинге в здании.



Об этом 20 сентября сообщают СМИ со ссылкой на студентов вуза.



По словам учащихся, в здании не сработала тревога и не было никакого оповещения о ЧП по университетскому радио.



Охрана вуза, по данным Baza, состоит из сотрудников ЧОО «Арсенал-Регион». Один из двух сотрудников, которые дежурили на вахте университета, был смертельно ранен. Второй, как уверили издание в организации, сразу набрал экстренные службы (112 и скорую), но там якобы никто не брал трубки.

