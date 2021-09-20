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Baza: В университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили в 112

Учащихся, которые шли на пары или были в здании Пермского государственного университета, не оповестили о шутинге в здании.

Об этом 20 сентября сообщают СМИ со ссылкой на студентов вуза.

По словам учащихся, в здании не сработала тревога и не было никакого оповещения о ЧП по университетскому радио.

Охрана вуза, по данным Baza, состоит из сотрудников ЧОО «Арсенал-Регион». Один из двух сотрудников, которые дежурили на вахте университета, был смертельно ранен. Второй, как уверили издание в организации, сразу набрал экстренные службы (112 и скорую), но там якобы никто не брал трубки.

СМИ также пишут, что первокурсник юрфака, устроивший стрельбу, был вооружён турецким гладкоствольным ружьём Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510 мм.

Как писала «Фонтанка», стрельба в здании университета на Петропавловской улице в Перми началась около 11:30 по местному времени. По данным СК, погибли как минимум 8 человек, пострадали еще 19.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство. «Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен», — сообщало ведомство. Сам вуз на странице в соцстетях уточнял, что стрелок ликвидирован.

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Комментарии (5)

Мillemelle
главное выборы провели, и все кто хотел выиграл. переживали за свои задницы на местах.
Serj_
Вот это уже полное безобразие!
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