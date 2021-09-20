По информации ведомства, умерли как минимум 8 человек, пострадали еще 19. Ранее сообщалось о пятерых погибших и 14 пострадавших. Точные данные пока уточняются.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело
Количество жертв стрельбы в Перми растет
В результате стрельбы в Перми погибли как минимум 8 человек
Количество погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете растет. Об этом 20 сентября сообщили в Следственном комитете.
По информации ведомства, умерли как минимум 8 человек, пострадали еще 19. Ранее сообщалось о пятерых погибших и 14 пострадавших. Точные данные пока уточняются.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело
20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета мужчина открыл стрельбу по окружающим. Люди прыгали из окон.
20 сентября 2021, 11:36Baza: В университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили в 112
20 сентября 2021, 11:29«Забежали две девочки, и началась стрельба». Студенты рассказывают, что было в Перми
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