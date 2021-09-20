Количество жертв стрельбы в Перми растет

По информации ведомства, умерли как минимум 8 человек, пострадали еще 19. Ранее сообщалось о пятерых погибших и 14 пострадавших. Точные данные пока уточняются.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство. «Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК. Ранее в СМИ писали о том, что нападавший погиб на месте от полученных ранений.

