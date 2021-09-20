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Количество жертв стрельбы в Перми растет

В результате стрельбы в Перми погибли как минимум 8 человек

Количество погибших в результате стрельбы в Пермском государственном университете растет. Об этом 20 сентября сообщили в Следственном комитете.

По информации ведомства, умерли как минимум 8 человек, пострадали еще 19. Ранее сообщалось о пятерых погибших и 14 пострадавших. Точные данные пока уточняются.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство. «Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК. Ранее в СМИ писали о том, что нападавший погиб на месте от полученных ранений.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета мужчина открыл стрельбу по окружающим. Люди прыгали из окон.

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Комментарии (7)

Serj_
Любой специалист по антитеррору вам скажет, что защиты от террористов одиночек нет! Это мнение признано на международном уровне всеми спецслужбами. Нету действенных мер, нет защиты от таких поехавших крышей негодяев. Ну защитим школы ротой солдат, террорист пойдет на рынок, еще роту бросим на рынок - он пойдет в торговый центр. Террорист одиночка (это может быть и несколько самоорганизовавшихся людей) на данный момент нерешаемая проблема.
cupuyca
Территория университета огорожена трёхметровый забором, на территории миллион охранников, вход только через проходную. Вот и результат - толку от них ноль. Зато кто то получил хороший контракт. Театр безопасности.
nuga
Не выдержал выборов,их результатов.Студенты ведь тоже ходили под нажимом в пятницу голосовать к определенным участкам.Фото в СМИ из очередей молодняка 17 сентября.
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