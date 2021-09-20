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СК: В результате стрельбы в Пермском университете погибли 5 человек

В результате стрельбы в Пермском государственном университете пять человек погибли, шестеро пострадало. Об этом 20 сентября сообщили в Следственном комитете РФ.

При этом ТАСС со ссылкой на Минздрав даёт 14 пострадавших. Точные данные уточняются.

Личность подозреваемого установлена, отмечают в СК. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Ранее сообщалось, что от полученных травм он скончался на месте. РИА Новости со ссылкой на СК передаёт, что это студент.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Его расследование поручено Главному следственному управлению СК. «Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании», — отмечается в сообщении.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета мужчина открыл стрельбу по окружающим. Люди прыгали из окон.

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Комментарии (2)

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Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 37 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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