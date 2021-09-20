СК: В результате стрельбы в Пермском университете погибли 5 человек

При этом ТАСС со ссылкой на Минздрав даёт 14 пострадавших. Точные данные уточняются.



Личность подозреваемого установлена, отмечают в СК. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Ранее сообщалось, что от полученных травм он скончался на месте. РИА Новости со ссылкой на СК передаёт, что это студент.



По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Его расследование поручено Главному следственному управлению СК. «Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании», — отмечается в сообщении.

