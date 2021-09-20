МВД: Стрелявший в университете Перми задержан, есть погибшие и раненые

Как сообщает ведомство 20 сентября, в результате стрельбы в Перми есть погибшие и раненые. Минздрав сообщает, что пострадавших больше 10 человек.



Источник РБК уточняет, что в результате стрельбы погибли трое, а стрелок во время задержания был ранен. Baza уточняет, что нападавший скончался. У него изъяли огнестрельное оружие. По данным СМИ, это 18-летний студент вуза. Он перед нападением на вуз разместил пост в социальной сети, где сообщил, что давно решился на шутинг и официально получил разрешение на покупку и хранение охотничьего оружия. На данный момент страница с постом заблокирована.

