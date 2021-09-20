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МВД: Стрелявший в университете Перми задержан, есть погибшие и раненые

МВД подтверждает задержание молодого человека, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете.

Как сообщает ведомство 20 сентября, в результате стрельбы в Перми есть погибшие и раненые. Минздрав сообщает, что пострадавших больше 10 человек.

Источник РБК уточняет, что в результате стрельбы погибли трое, а стрелок во время задержания был ранен. Baza уточняет, что нападавший скончался. У него изъяли огнестрельное оружие. По данным СМИ, это 18-летний студент вуза. Он перед нападением на вуз разместил пост в социальной сети, где сообщил, что давно решился на шутинг и официально получил разрешение на покупку и хранение охотничьего оружия. На данный момент страница с постом заблокирована.

Как писала «Фонтанка», стрельба в Пермском государственном университете произошла около 11:30 утра по местному времени. Учащиеся покидали здание вуза через окна. Университет разместил на своем сайте обращение, в котором просил тех, кто в здании, запереться в аудиториях, а остальных не идти в вуз на занятия.

По данным «Фонтанки», ранее молодой человек занимался самбо и даже выигрывал медаль в чемпионате мира по самбо среди кадетов.

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Комментарии (9)

260683881
Так он задержан или немножко не живой???
266274885
дв.а-два-ноль-два два-ноль-ноль-три 75-два-0 0-три-40
266274885
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 37 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благода.рна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людям.

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