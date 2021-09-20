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В соцсети нашли пост человека, возможно, стрелявшего в Пермском университете

РБК: Стрелка в Пермском университете обезвредили

В Пермском государственном университете неизвестный открыл огонь.

Поступает разная информация о пострадавших — от двух до четырёх. В телеграм-каналах и СМИ появляется информация о пяти погибших.

По данным источника РБК, стрелка в Перми обезвредили, оружие было не травматическое. По данным агентства, убиты трое.

59.RU публикует видео с места стрельбы

В паблике вуза разместили предупреждающую запись: «ВНИМАНИЕ! Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!» По данным СМИ, часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.

59.RU приводит пост из соцсети «ВКонтакте» со страницы человека, который, возможно, открыл стрельбу. Цитируем его частично: «Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был нерелигиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно. Наверное, пишу это для упрощения работы СК или тем, кто будет всё это разгребать». Около 10:10 пост со страницы удалили.

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