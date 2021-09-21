«Сын всегда не любил людей». Мать пермского стрелка рассказала, откуда он взял деньги на ружье

Мать 18-летнего студента, устроившего шутинг в Пермском государственном университете, дала показания в Следственном комитете. Выдержки из её показаний публикует 59.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.



По данным издания, женщина описывает своего сына как малообщительного, но спокойного и любящего животных. По её словам, он увлекался военной темой: много читал о Сирии, где в командировке был его отец, а также разбирался в компьютерных играх.



«Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определенным кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину», — цитирует 59.ru показания.

