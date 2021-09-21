«Сын всегда не любил людей». Мать пермского стрелка рассказала, откуда он взял деньги на ружье

Мать 18-летнего студента, устроившего шутинг в Пермском государственном университете, дала показания в Следственном комитете. Выдержки из её показаний публикует 59.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.
По данным издания, женщина описывает своего сына как малообщительного, но спокойного и любящего животных. По её словам, он увлекался военной темой: много читал о Сирии, где в командировке был его отец, а также разбирался в компьютерных играх.
«Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определенным кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину», — цитирует 59.ru показания.
В раннем возрасте мальчику поставили диагноз «астма», что не в последнюю очередь привело к разводу, якобы отец ребенка не справился с жизнью с больным ребенком.
В последние три года молодой человек загорелся идеей приобрести ружье, когда ему исполнится 18 лет. Матери, которая была против, он говорил, что будет хранить его в сейфе, но цель покупки не называл.
Также мать рассказала, что в прошлом году в Интернете сын заказал военную каску времен ВОВ. Летом он покрасил эту каску в черный цвет.
По словам матери, деньги на покупку ружья сын накопил, а часть денег ему дал отец. Ружье хранилось в металлическом сейфе, ключ был только у сына.