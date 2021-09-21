FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
73.33р85.88р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
23
Печать

«Сын всегда не любил людей». Мать пермского стрелка рассказала, откуда он взял деньги на ружье

59.ru: Мать студента, устроившего стрельбу в Пермском университете, рассказала, кто дал ему деньги на ружье

Мать 18-летнего студента, устроившего шутинг в Пермском государственном университете, дала показания в Следственном комитете. Выдержки из её показаний публикует 59.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.

По данным издания, женщина описывает своего сына как малообщительного, но спокойного и любящего животных. По её словам, он увлекался военной темой: много читал о Сирии, где в командировке был его отец, а также разбирался в компьютерных играх.

«Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определенным кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину», — цитирует 59.ru показания.

В раннем возрасте мальчику поставили диагноз «астма», что не в последнюю очередь привело к разводу, якобы отец ребенка не справился с жизнью с больным ребенком.

В последние три года молодой человек загорелся идеей приобрести ружье, когда ему исполнится 18 лет. Матери, которая была против, он говорил, что будет хранить его в сейфе, но цель покупки не называл.

Также мать рассказала, что в прошлом году в Интернете сын заказал военную каску времен ВОВ. Летом он покрасил эту каску в черный цвет.

По словам матери, деньги на покупку ружья сын накопил, а часть денег ему дал отец. Ружье хранилось в металлическом сейфе, ключ был только у сына.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались прыгая из окон.
После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Стрелок, студент Тимур Бекмансуров, прооперирован и находится на ИВЛ. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое.
СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Mafioza
Три года мечтал об оружии и родители не хотели узнать зачем?..странная семейка.
впрочем,как всегда в таких историях.
Савва Морозов
один художник, тоже любил животных и был веганом.
alexadmin
Если бы каждый, кто не любит людей, подобное устраивал, тут бы уже давно пустыня была...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний