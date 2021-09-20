Фото: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Стрельба в Пермском государственном университете произошла 20 сентября около 11:30 утра по местному времени. В результате ЧП первоначально сообщалось о 8 погибших. Чуть позже СК уточнил: «В результате преступления погибли 6 человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью» Учащиеся покидали здание вуза через окна.

Один из двух сотрудников, которые дежурили на вахте университета, был смертельно ранен. Университет через сайт призвал тех, кто оказался внутри, запереться в аудиториях, а остальных не идти в вуз на занятия.

Спасать людей в пермском вузе первыми начали сотрудники ДПС. Заметив полицейского, стрелок произвел в его сторону несколько выстрелов. Госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Автор: МВД МЕДИА / YouTube

«Новая газета» обнаружила страницу предполагаемого стрелка в соцсетях, где он делится тем, как откладывал деньги на покупку оружия и «хочет причинить боль». Депутат Александр Хинштейн узнал, что стрелок владел охотничьим ружьем «HUGLU» калибра 12/76. Его разрешение на оружие был в силе до 2026 года. Нападавший жив и находится в больнице. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).



В СК РФ установили личность нападавшего. По информации РБК, это 18-летний студент. В вуз он поступил только что — на платное отделение с довольно низким баллом по ЕГЭ — 156 из 300. Он учился на юридическом факультете на специальности «Судебная экспертиза».



Автор: СК РФ / YouTube

В Пермском крае отменили все занятия после стрельбы в университете. Президенту Владимиру Путину доложили о ЧП. Он распорядился отправить в регион глав Минздрава и Минобрнауки.

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