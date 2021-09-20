В Пермском крае отменили все занятия после стрельбы в университете

Занятия в школах, техникумах и колледжах Пермского края отменили по распоряжению главы региона Дмитрия Махонина. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба администрации.



Власти Прикамья призвали учебные заведения провести «максимальную работу по усилению всех мер безопасности». В частности, необходимо проверять все посторонние предметы, а также не допускать посторонних лиц.



Губернатор Дмитрий Махонин находится на месте ЧП. Также по поручению президента Владимира Путина в регион отправились главы Минздрава и Минобрнауки.

