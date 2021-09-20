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Путину доложили о трагедии в пермском вузе

Президент поручил помочь семьям погибших и пострадавших в Перми

Президенту России сообщили о стрельбе в Пермском государственном университете. Об этом 20 сентября РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин выразил соболезнования пострадавшим. Он также дал поручение отправить глав Минздрава и Минобрнауки на место ЧП, чтобы организовать помощь семьям погибших и пострадавших при стрельбе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже поручил Михаилу Мурашко и Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь.

Утром 20 сентября неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Убиты как минимум 8 человек, пострадали 19. Стрелок, по предварительным данным, жив — ранен. Предположительно, это студент вуза.

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Комментарии (5)

jump
все , конец интернету
264527831
Стрелявший жив…, комментариев нет
Dimitry Antonov
Выразил соболезнования и поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, и всё?
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