«Забежали две девочки, и началась стрельба». Студенты рассказывают, что было в Перми

В больницы Перми доставлены семь пострадавших при стрельбе в ПГНИУ: один в тяжёлом состоянии, шестеро в состоянии средней степени тяжести, сообщает РБК со ссылкой на Минздрав. Ещё четверым помощь оказывается на месте.



По данным СМИ, как уже сообщалось, убиты как минимум 8 человек, пострадали 19. Стрелок, по предварительным данным, жив — ранен. Есть информация о том, что он находится в критическом состоянии.



59.RU пишет, что перед тем, как открыть огонь по людям, парень стрелял по машинам.

