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«Забежали две девочки, и началась стрельба». Студенты рассказывают, что было в Перми

После стрельбы в пермском университете госпитализированы семеро

В больницы Перми доставлены семь пострадавших при стрельбе в ПГНИУ: один в тяжёлом состоянии, шестеро в состоянии средней степени тяжести, сообщает РБК со ссылкой на Минздрав. Ещё четверым помощь оказывается на месте.

По данным СМИ, как уже сообщалось, убиты как минимум 8 человек, пострадали 19. Стрелок, по предварительным данным, жив — ранен. Есть информация о том, что он находится в критическом состоянии.

59.RU пишет, что перед тем, как открыть огонь по людям, парень стрелял по машинам.

Студенты рассказывают изданию, что было в вузе. «Насколько я знаю, пока нападавший шел, он уже в кого-то стрелял, — говорит Семен Корякин. — Он зашел на территорию и начал стрелять. Мы сидели в аудитории около часа. Нас там было человек 60. Мы закрыли дверь, забаррикадировались полностью стульями, партами и всем таким».

«У меня закончилась пара, в 11:20 мы спускались в лифте на первый этаж, — рассказывает другой студент. — В это время открылись двери лифта, забежали две девочки, и началась стрельба. Мы резко их затащили в лифт, уехали наверх на пятый этаж, забаррикадировались и сидели в аудитории около часа».

Как сообщает РИА Новости, сейчас таксисты в Перми бесплатно развозят студентов от вуза, где произошла стрельба.

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