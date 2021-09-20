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Стрелок из Перми прооперирован и находится на ИВЛ

18-летний студент Тимур Бекмансуров, устроивший шутинг в Пермском университете, прооперирован. Об этом 20 сентября сообщает Baza.

По данным издания, молодой человек находится на ИВЛ. «Он постепенно отходит от наркоза: слышит, что происходит вокруг, и реагирует на слова врачей», — уточняют журналисты. По информации Baza, стрелок получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Пока он находится в реанимации, уже к вечеру Бекмансурова могут перевести в обычную палату.

В больнице дежурят полицейские на тот случай, если стрелку заходят «нанести внеплановый визит». Ранее сообщалось, что охранник, пытавшийся остановить Бекмансурова, находится в больнице в тяжелом состоянии.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали.

СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112.

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Комментарии (4)

266278395
Что такое шутинг?
васисуалий
Шутинг от слова шутка? Или в русском языке ничтожно мало слов, для описания подобного события?
syshsun
На хрена тратить на этого задрота медикаменты.
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