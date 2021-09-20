Стрелок из Перми прооперирован и находится на ИВЛ

18-летний студент Тимур Бекмансуров, устроивший шутинг в Пермском университете, прооперирован. Об этом 20 сентября сообщает Baza.



По данным издания, молодой человек находится на ИВЛ. «Он постепенно отходит от наркоза: слышит, что происходит вокруг, и реагирует на слова врачей», — уточняют журналисты. По информации Baza, стрелок получил огнестрельные ранения конечностей, живота и груди. Пока он находится в реанимации, уже к вечеру Бекмансурова могут перевести в обычную палату.



В больнице дежурят полицейские на тот случай, если стрелку заходят «нанести внеплановый визит». Ранее сообщалось, что охранник, пытавшийся остановить Бекмансурова, находится в больнице в тяжелом состоянии.

