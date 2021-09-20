Охранник, пытавшийся остановить стрелка в Перми, находится в тяжелом состоянии

Охранник Пермского государственного университета, который пытался остановить студента, устроившего стрельбу, находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.



«Около 10 пострадавших, среди которых охранник, пытавшийся остановить на входе устроившего стрельбу студента, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще более десятка, включая одного несовершеннолетнего, в удовлетворительном состоянии», — уточнил собеседник агентства в медицинских службах региона.



Он также рассказал, что еще несколько человек находятся в состоянии средней тяжести. «У всех огнестрельные ранения, есть переломы и травмы позвоночника. Еще двоим оказана амбулаторная помощь», — добавил источник ТАСС.

