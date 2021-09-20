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Охранник, пытавшийся остановить стрелка в Перми, находится в тяжелом состоянии

Охранник Пермского государственного университета, который пытался остановить студента, устроившего стрельбу, находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.

«Около 10 пострадавших, среди которых охранник, пытавшийся остановить на входе устроившего стрельбу студента, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще более десятка, включая одного несовершеннолетнего, в удовлетворительном состоянии», — уточнил собеседник агентства в медицинских службах региона.

Он также рассказал, что еще несколько человек находятся в состоянии средней тяжести. «У всех огнестрельные ранения, есть переломы и травмы позвоночника. Еще двоим оказана амбулаторная помощь», — добавил источник ТАСС.

Сам стрелок также госпитализирован в крайне тяжелом состоянии — его ранили при задержании.

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали.

СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112.

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Комментарии (4)

sakorol
надо охранников вооружить
pagero999
очень печально, что на реальную угрозу МВД так реагирует.. точнее никак(((
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