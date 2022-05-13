Дальше — без нас. Как обрушился импорт германских товаров

В марте 2022 года совокупный объем товаров, направленных из Германии в РФ, упал в 2,6 раза. Всего за месяц потери составили 1,8 миллиарда долларов. Отечественная промышленность недосчиталась поставок оборудования на 650 миллионов.



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На этой неделе германское таможенное ведомство опубликовало данные об итогах внешней торговли в марте. Главная мысль, которая приходит в голову российскому читателю этого отчета, — импортозамещение вот-вот должно будет перейти из разряда вечной мантры в нечто совершенно осязаемое. Причем без всяких привычных ужимок и подмигиваний, мол, ну мы ж понимаем, что как-нибудь договоримся, не с ними, так с китайцами. Цифры не дадут соврать — не договоримся.

Следить особенно пристально за импортом из ФРГ имеет смысл не только потому, что это второй по величине после Китая торговый партнер России в мире (27,3 млрд долл. импорта в 2021 году). Можно с уверенностью сказать, что и другие крупнейшие европейские поставщики следуют примерно в русле германского тренда. И если китайский импорт упал в марте всего на 8 % («Фонтанка» подробно разбирала, что там как), то импорт из ЕС обрушился кратно.



Российская таможенная статистика была закрыта от праздных глаз в апреле — как раз перед очередной публикацией данных за март. Раньше по ней можно было судить о реальном положении дел в отечественной экономике, но теперь приходится довериться лишь отчетам Росстата и Центробанка. Если верить им, особой катастрофы не наблюдается: рост ВВП хоть и замедляется, но всё равно остается на приличных по мировым меркам 3,7 % по итогам первого квартала.

Тем не менее даже в самых официальных отчетах есть тревожные нотки. Так, рост промышленного производства снизился в марте до 3 % (с февральских 6,3 % ). Причем обрабатывающий сектор и вовсе ушел в минус — на 0,3 % .

Эти частные неудачи можно было бы списать на курсовой шок из-за резкого кульбита рубля как раз в марте. Однако выясняется, что отечественной промышленности уже совсем скоро, возможно, просто не на чем будет работать: импорт из Европы самых необходимых и незаменимых для нашей экономики товаров — промышленного оборудования — буквально встал.



Согласно данным германской таможни, именно эта категория товаров, зашифрованная в таможенном коде «84», показала наибольший спад в марте. В процентах — сразу минус 77 % , потери в долларах — 624 миллиона.

Наибольшие потери — с 74,7 сразу до 3 миллионов (то есть в 25 раз меньше) — у оборудования под кодом «8419». Речь о различных весьма специфичных нагревательных приборах: от специализированных термостатов для медицинских лабораторий и вакуум-выпарных установок до камер сухого тушения горячего кокса и даже предпусковых подогревателей для автомобилей. Всего в прошлом году в Россию их привезли почти на миллиард долларов, из которых примерно треть пришлась именно на Германию.

Второе место по потерям у товаров с кодом «8479» — «Прочие машины с индивидуальными функциями». В том числе это различное оборудование для авиапрома, а также гидроаккумуляторы, грануляторы, адсорбционные влагоотделители и многое другое. Этого добра в прошлом году Россия закупила уже на 2 млрд долларов, четверть из них были именно немецкие. Однако за минувший март объем импорта этих товаров из Германии упал в 10 раз — 6,6 миллиона долларов вместо 64 миллионов годом ранее.

Также в 10 раз (с 45 до 4,6 млн долл.) упал импорт товаров с кодом «8414», большая часть из которых — многоступенчатые турбокомпрессоры, используемые в автомобилестроении и при производстве дорожностроительной техники. Также к этой категории относятся воздушные и вакуумные насосы. В отличие от двух предыдущих позиций, доля именно Германии в импорте не так велика — всего 12,5 % из 1,7 млрд долларов. Для сравнения, у Китая в этой категории — вдвое больше. Однако тех же многоступенчатых турбокомпрессоров из Германии в марте 2021 года было ввезено на 22 миллиона, а в этом — практически ноль. Насколько адекватной будет замена немецких агрегатов на китайские — довольно скоро отечественные промышленники могут рассказать подробнее.

Полная катастрофа с германскими дизельными двигателями. На них приходится треть всех импортированных в Россию дизелей. Не только для автозавода Volkswagen в Калуге, закрытого в начале марта, но и более мощных — для тракторов и прочей тяжелой техники. Если в марте 2022 года их ввезли в Россию из Германии на 36 млн долларов, то сейчас всего на 500 тысяч.



Всё очень плохо с разнообразными центрифугами (в 4,5 раза меньше), с сельскохозяйственными машинами (в 4,8 раза), с жидкостными насосами (в 4,3 раза), с трансмиссионными валами и коробками передач (в 5 раз), с арматурой для трубопроводов (в 4,4 раза). Практически полностью прекратились поставки из Германии специализированных компьютеров, ручного электро- и пневматического инструмента, газовых турбин, фрезерных станков и еще длинного ряда высокотехнологичной продукции. Ложкой меда в этой бочке дегтя можно считать машины для обработки земли (плуги, бороны, газонные катки и пр.). Объем их импорта в марте практически не изменился — около 36 млн долл. А число ввезенных промышленных подъемных машин даже немного выросло за счет увеличения импорта пневматических конвейеров для сыпучих материалов. Однако это всё лишь относительный рост — в общем объеме потерь эти маленькие победы просто теряются.

Кроме кода «84» в импорте, совершенно ожидаемо резко упал импорт автомобилей и деталей к ним. Германская статистика позволяет сказать, насколько именно: с 468 млн долларов до 42. Также огромные потери по электрооборудованию: электродвигатели и генераторы, разнообразные реле, переключатели и розетки, электроводонагреватели, трансформаторы и т. п. Вместо 244 миллионов — всего 36. Очень сильно сократились поставки медных и стальных изделий — видимо, тех самых метизов, о необходимости импортозамещения которых совсем недавно говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Практически полностью прекратились поставки железнодорожной техники — тут речь в первую очередь о разрыве отношений с Siemens. Более чем вдвое меньше стало немецкой одежды, а также бумаги и органических химических соединений.



Чтобы закончить на позитивной ноте, стоит отметить, что на общем фоне резкого падения практически всей номенклатуры товаров из Германии заметно вырос объем импорта лекарств: 267 млн долл. в марте 2021 года и 310 млн — в марте этого года. Причем дело не в росте цен — в килограммах количество ввезенных лекарств выросло даже больше, чем в деньгах. Из каких-то конкретных примеров — кратное увеличение импорта инсулинов и витаминов.

А вот что касается экспорта в Германию, тут новости очень хорошие. Несмотря на всю агрессивную риторику насчет русских энергоносителей, можно с уверенностью сказать: по крайней мере пока, с этим у нас всё просто замечательно. Так, объем экспорта сырой нефти вырос по сравнению с прошлым годом на 15 % в тоннах (2,4 млн) и сразу на 87 % в долларах (1,57 млрд). Даже с учетом огромной скидки на российскую нефть, цена на нее по сравнению с мартом прошлого года выросла с 430 до 667 долларов за тонну. Если перевести на баррели, выйдут вполне приличные 91 долл./баррель.



Еще радужнее ситуация с нефтепродуктами. Если год назад месячный объем экспорта в Германию составлял 362 тыс. тонн на 192,5 млн долл., то теперь это 503 тыс. тонн на 556 млн. То есть средняя стоимость нефтепродуктов удвоилась — с 530 долл. за тонну до 1100.

Особо можно отметить, что если год назад доля нефтепродуктов, закупаемых Германией напрямую у России (а не через, к примеру, голландских посредников), составляла всего 13,7 % , то сейчас это 19,9 % . Доля чисто российской (а не разнообразных «смесей», маскирующих ее) нефти была 32,7 % , стала — 35,7 % . Это именно в марте 2022 года. Так что пока пушки стреляют, а политики заявляют, бизнес идет своим чередом.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

