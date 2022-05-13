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    Экономика и санкции

    Дальше — без нас. Как обрушился импорт германских товаров

    12002
    17 комментариев

    В марте 2022 года совокупный объем товаров, направленных из Германии в РФ, упал в 2,6 раза. Всего за месяц потери составили 1,8 миллиарда долларов. Отечественная промышленность недосчиталась поставок оборудования на 650 миллионов.

    Фото: pixabay.com
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    На этой неделе германское таможенное ведомство опубликовало данные об итогах внешней торговли в марте. Главная мысль, которая приходит в голову российскому читателю этого отчета, — импортозамещение вот-вот должно будет перейти из разряда вечной мантры в нечто совершенно осязаемое. Причем без всяких привычных ужимок и подмигиваний, мол, ну мы ж понимаем, что как-нибудь договоримся, не с ними, так с китайцами. Цифры не дадут соврать — не договоримся.

    Следить особенно пристально за импортом из ФРГ имеет смысл не только потому, что это второй по величине после Китая торговый партнер России в мире (27,3 млрд долл. импорта в 2021 году). Можно с уверенностью сказать, что и другие крупнейшие европейские поставщики следуют примерно в русле германского тренда. И если китайский импорт упал в марте всего на 8 % («Фонтанка» подробно разбирала, что там как), то импорт из ЕС обрушился кратно.

    Российская таможенная статистика была закрыта от праздных глаз в апреле — как раз перед очередной публикацией данных за март. Раньше по ней можно было судить о реальном положении дел в отечественной экономике, но теперь приходится довериться лишь отчетам Росстата и Центробанка. Если верить им, особой катастрофы не наблюдается: рост ВВП хоть и замедляется, но всё равно остается на приличных по мировым меркам 3,7 % по итогам первого квартала.

    Тем не менее даже в самых официальных отчетах есть тревожные нотки. Так, рост промышленного производства снизился в марте до 3 % (с февральских 6,3 %). Причем обрабатывающий сектор и вовсе ушел в минус — на 0,3 %.

    Эти частные неудачи можно было бы списать на курсовой шок из-за резкого кульбита рубля как раз в марте. Однако выясняется, что отечественной промышленности уже совсем скоро, возможно, просто не на чем будет работать: импорт из Европы самых необходимых и незаменимых для нашей экономики товаров — промышленного оборудования — буквально встал.

    Согласно данным германской таможни, именно эта категория товаров, зашифрованная в таможенном коде «84», показала наибольший спад в марте. В процентах — сразу минус 77 %, потери в долларах — 624 миллиона.

    Наибольшие потери — с 74,7 сразу до 3 миллионов (то есть в 25 раз меньше) — у оборудования под кодом «8419». Речь о различных весьма специфичных нагревательных приборах: от специализированных термостатов для медицинских лабораторий и вакуум-выпарных установок до камер сухого тушения горячего кокса и даже предпусковых подогревателей для автомобилей. Всего в прошлом году в Россию их привезли почти на миллиард долларов, из которых примерно треть пришлась именно на Германию.

    Второе место по потерям у товаров с кодом «8479» — «Прочие машины с индивидуальными функциями». В том числе это различное оборудование для авиапрома, а также гидроаккумуляторы, грануляторы, адсорбционные влагоотделители и многое другое. Этого добра в прошлом году Россия закупила уже на 2 млрд долларов, четверть из них были именно немецкие. Однако за минувший март объем импорта этих товаров из Германии упал в 10 раз — 6,6 миллиона долларов вместо 64 миллионов годом ранее.

    Также в 10 раз (с 45 до 4,6 млн долл.) упал импорт товаров с кодом «8414», большая часть из которых — многоступенчатые турбокомпрессоры, используемые в автомобилестроении и при производстве дорожностроительной техники. Также к этой категории относятся воздушные и вакуумные насосы. В отличие от двух предыдущих позиций, доля именно Германии в импорте не так велика — всего 12,5 % из 1,7 млрд долларов. Для сравнения, у Китая в этой категории — вдвое больше. Однако тех же многоступенчатых турбокомпрессоров из Германии в марте 2021 года было ввезено на 22 миллиона, а в этом — практически ноль. Насколько адекватной будет замена немецких агрегатов на китайские — довольно скоро отечественные промышленники могут рассказать подробнее.

    Полная катастрофа с германскими дизельными двигателями. На них приходится треть всех импортированных в Россию дизелей. Не только для автозавода Volkswagen в Калуге, закрытого в начале марта, но и более мощных — для тракторов и прочей тяжелой техники. Если в марте 2022 года их ввезли в Россию из Германии на 36 млн долларов, то сейчас всего на 500 тысяч.

    Всё очень плохо с разнообразными центрифугами (в 4,5 раза меньше), с сельскохозяйственными машинами (в 4,8 раза), с жидкостными насосами (в 4,3 раза), с трансмиссионными валами и коробками передач (в 5 раз), с арматурой для трубопроводов (в 4,4 раза). Практически полностью прекратились поставки из Германии специализированных компьютеров, ручного электро- и пневматического инструмента, газовых турбин, фрезерных станков и еще длинного ряда высокотехнологичной продукции. Ложкой меда в этой бочке дегтя можно считать машины для обработки земли (плуги, бороны, газонные катки и пр.). Объем их импорта в марте практически не изменился — около 36 млн долл. А число ввезенных промышленных подъемных машин даже немного выросло за счет увеличения импорта пневматических конвейеров для сыпучих материалов. Однако это всё лишь относительный рост — в общем объеме потерь эти маленькие победы просто теряются.

    Кроме кода «84» в импорте, совершенно ожидаемо резко упал импорт автомобилей и деталей к ним. Германская статистика позволяет сказать, насколько именно: с 468 млн долларов до 42. Также огромные потери по электрооборудованию: электродвигатели и генераторы, разнообразные реле, переключатели и розетки, электроводонагреватели, трансформаторы и т. п. Вместо 244 миллионов — всего 36. Очень сильно сократились поставки медных и стальных изделий — видимо, тех самых метизов, о необходимости импортозамещения которых совсем недавно говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Практически полностью прекратились поставки железнодорожной техники — тут речь в первую очередь о разрыве отношений с Siemens. Более чем вдвое меньше стало немецкой одежды, а также бумаги и органических химических соединений.

    Чтобы закончить на позитивной ноте, стоит отметить, что на общем фоне резкого падения практически всей номенклатуры товаров из Германии заметно вырос объем импорта лекарств: 267 млн долл. в марте 2021 года и 310 млн — в марте этого года. Причем дело не в росте цен — в килограммах количество ввезенных лекарств выросло даже больше, чем в деньгах. Из каких-то конкретных примеров — кратное увеличение импорта инсулинов и витаминов.

    А вот что касается экспорта в Германию, тут новости очень хорошие. Несмотря на всю агрессивную риторику насчет русских энергоносителей, можно с уверенностью сказать: по крайней мере пока, с этим у нас всё просто замечательно. Так, объем экспорта сырой нефти вырос по сравнению с прошлым годом на 15 % в тоннах (2,4 млн) и сразу на 87 % в долларах (1,57 млрд). Даже с учетом огромной скидки на российскую нефть, цена на нее по сравнению с мартом прошлого года выросла с 430 до 667 долларов за тонну. Если перевести на баррели, выйдут вполне приличные 91 долл./баррель.

    Еще радужнее ситуация с нефтепродуктами. Если год назад месячный объем экспорта в Германию составлял 362 тыс. тонн на 192,5 млн долл., то теперь это 503 тыс. тонн на 556 млн. То есть средняя стоимость нефтепродуктов удвоилась — с 530 долл. за тонну до 1100.

    Особо можно отметить, что если год назад доля нефтепродуктов, закупаемых Германией напрямую у России (а не через, к примеру, голландских посредников), составляла всего 13,7 %, то сейчас это 19,9 %. Доля чисто российской (а не разнообразных «смесей», маскирующих ее) нефти была 32,7 %, стала — 35,7 %. Это именно в марте 2022 года. Так что пока пушки стреляют, а политики заявляют, бизнес идет своим чередом.

    Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

    Фото: pixabay.com

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    Комментарии (17)

    Kent_5e4ce28898395
    Конкретно про "с арматурой для трубопроводов (в 4,4 раза)" - теперь в Питере на месте производства арматуры для трубопроводов (Знамя Труда им Лепсе) построены очередные элитные человейники, которые производят говно. Вероятно, говно государству нужнее чем трубопроводная арматура.
    mynine
    Что характерно экспорт из Китая в Россию тоже сократился.
    SU LUX INN
    больше никакой вам вам немецкой Репы!
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