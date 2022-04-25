Последнее китайское пренебрежение. Как упал импорт от главного торгового партнера России

На фоне экономических санкций со стороны традиционных партнеров России зазвучало извечное «Китай выручит». Пока что-то не выручает, зато дает прикурить. За март объем импорта из Поднебесной в Россию упал на
Торговые санкции накрыли Россию с конца февраля. Еще в начале марта оплаченные заранее грузы достигали наших портов, хоть и с задержками. Однако затем случился настоящий шок. К примеру, в порту Петербурга оборот контейнерных грузов рухнул за месяц вдвое. Стало понятно, что полумерами образца 2014 года на этот раз всё не закончится.
Насколько всё плохо, доподлинно будет не узнать — на прошлой неделе Федеральная таможенная служба объявила, что пока перестает публиковать детальную статистику внешней торговли. До сих пор, пусть с заметным опозданием, она появлялась на сайте ФТС и служила надежным ориентиром в понимании происходящего в экономике страны. Сейчас уже опубликованные данные за февраль стали недоступны. Самое последнее, что можно посмотреть, — январь 2022 года.
Тем не менее международная торговля — вещь очень открытая. Практически каждая страна публикует свою статистику в открытом доступе. Номенклатура кодов ТН ВЭД, за которыми скрываются конкретные группы товаров, единая по всему миру. И если Россия больше не показывает, сколько она ввозит товаров, всегда можно посмотреть, сколько другие страны к нам отправляют.
Эти цифры (российские и иностранные) будут немного различаться. К примеру, если судно с контейнерами покинуло китайский порт в конце февраля, а в Петербург прибыло через месяц, грузы попадут в китайской статистике «в февраль», а у нас — «в март». Однако такие погрешности не влияют на общую картину, и в целом «их» экспорт к нам должен примерно биться с «нашим» импортом. Ну и главное — динамика «март к марту» в любом случае будет показательной.
Разумеется, нет смысла следить за всеми более чем 200 странами и территориями, которые учитываются в российской таможенной статистике. Достаточно и основных внешнеторговых контрагентов.
Крупнейшим торговым партнером России уже многие годы является Китай. В прошлом году на него пришлось 72,7 млрд долларов из 293 миллиардов общего импорта —
В Германии и США свежая мартовская статистика внешней торговли еще не опубликована, а вот китайское таможенное ведомство свои цифры уже обнародовало. В отличие от российских данных, в которых аналитикам (раньше была) доступна информация вплоть до мельчайших подробностей, у китайцев статистика по России дана лишь крупными мазками — только по двум первым цифрам товарных категорий (всего их 99). Однако уже по ним можно прикидывать, что за первый полный месяц санкций к нам из Китая доехало, а что застряло в пути.
Общий объем импорта из Китая в Россию в марте 2022 года составил 3,8 млрд долларов. Нельзя сказать, что это совсем мало — в марте 2021 года было 4,1 миллиарда, то есть сейчас спад на
Начнем с позитива. Самая болезненная, пожалуй, для нашей экономики группа товаров, которая скрывается под кодом 84, в объемах заметно выросла — сразу на
Чтобы понять масштаб проблемы, стоит посмотреть, сколько всего в Россию ввозится этих товаров — в прошлом году на 54 млрд долл. Из них китайские — на 18 миллиардов, лишь треть. Вряд ли прибавка в
Куда заметнее вырос из Китая ввоз товаров под кодом 87 — «Средства наземного транспорта». Это и тракторы, и автомобили, и даже велосипеды с детскими колясками. Сразу на
Стоит отметить. По этой категории Китай за пару последних лет сделал колоссальный рывок в торговле с Россией. Если еще в 2019 году у него было лишь 2,2 млрд долларов по «Средствам наземного транспорта», то уже в прошлом — более 4 миллиардов. Это позволило ему выйти на первое место среди остальных поставщиков, оставив позади прежних лидеров — Германию (3,9 млрд), Японию (3,8 млрд), Южную Корею (2,5 млрд) и США (2,1 млрд). Однако не надо быть крупным аналитиком, чтобы понять: мгновенно заместить поставки из этих стран Китай не сможет. В лучшем случае — заткнуть самые главные дыры. Говорить о полноценном переходе «на всё китайское», конечно, не приходится. Но и на том спасибо.
Дальше начинается не очень радужная картина. Электроника (код 85) в широком смысле этого слова — от электрогенераторов и трансформаторов до мобильных телефонов, пылесосов и микросхем. Эта категория в марте с треском провалилась — сразу минус
Из плюсов — за месяц до санкций Россия сумела запастись этими товарами. Рост «февраль к февралю» в этом году составил внушительные
Дальше — заметные невооруженным глазом падения поставок в других крупных и значимых категориях: в коде 39 («Пластмассы и изделия из них», 164 млн долл., минус
Второе — это, в основной своей массе, разнообразные компоненты для фармацевтики. «Фонтанка» уже также разбирала, что из этих химических компонентов используется для приготовления каких лекарств.
На Китай приходится около 40 % поставок этих компонентов. Остальное — Германия, Индия, Франция, Швейцария, Япония. Падение китайского импорта — разумеется, очень плохой знак для отечественных фармпроизводителей. И хотя во всех санкционных списках особо оговаривается, что они не распространяются на лекарства, цифры таможенной статистики, конечно, не внушают особого оптимизма.
Следующий по объему импорта в марте — код 73 «Изделия из черных металлов». Это те самые «гвозди», о которых, в широком смысле этого слова, говорила на прошлой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вызвав бурю эмоций у отечественных металлургов. За месяц продукции по коду 73 ввезли к нам из Китая более чем на 87 млн долл. И это сразу на
Совсем беда случилась с кодом 90, под которым ввозят разнообразные оптические, измерительные и медицинские инструменты и аппараты. Минус
Вообще непонятно, что делать с игрушками и спортинвентарем (код 95). По ним спад за месяц —
Дальше — больше. Предметы одежды и принадлежности к одежде. Код 62. Минус
Импорт тканей из натуральных растительных материалов — льна, пеньки и джута — подскочил в марте колоссально — сразу в 48 раз. Не очень здорово, конечно, что это всего лишь 762 тысячи долларов, но из чего шить аутентичные косоворотки — найдется.
Куда всё хуже с более массовыми материалами. Так, шерстяных тканей из Китая у нас стало сразу на
Но главное, уже совсем без шуток: по «Химическим нитям» и «Химическим волокнам» (коды 54 и 55) также провал. Минус
С хлопком и тканями из него всё ровно, даже небольшой плюс (
Еще один провал — по продуктам. Да, Россия импортирует из Китая довольно серьезные объемы рыбы и морепродуктов. Вернее, раньше они были серьезные — по 12 млн долл. в месяц. Сейчас — всего 1,7 млн. Импорт чая упал на
Из удивительных находок — китайские сигареты. Еще год назад их было ровно ноль. Сейчас — сразу более чем на 7 млн долларов. В масштабах курящей страны это, конечно, копейки, но всё же симптоматично.
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»