Химия в быту. Как китайские проблемы бьют по российской промышленности

Айфоны, чеснок и одежда, оказывается, меньшее, что мы потеряем из-за коронавируса в Китае. «Фонтанка» выяснила, что длительные перебои с поставками оттуда принесет куда больше проблем, чем кажется на первый взгляд.

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О том, как за голову хватаются производители лекарств и продавцы продуктов, «Фонтанка» уже писала. Теперь на очереди химики. Целые сектора промышленности завязаны на поставки из Китая чуть ли не на 100%.

Судя по данным таможенной статистики, только на химические вещества, завозимые в Россию миллионами тонн, наша страна тратит миллиарды долларов. Это следствие развала замкнутой советской промышленной системы, в результате которого экономическая целесообразность привела к сворачиванию не то что цехов и заводов, а целых направлений.



«В первую очередь, приостановка поставок ударит по производствам, использующих сырье с высокомолекулярными соединениями. Это упаковочные материалы, посуда, красители, оптические стекла и керамика, огнеупоры, катализаторы, на которые завязано производство нефтепродуктов. Далее удар придется по всей пищевой промышленности, которая активно использует пищевые добавки, по производителям синтетических моющих средств, средств дезинфекции, ингибиторам коррозии», - рассказывает Александр Гарабаджиу, доктор химических наук, проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Простой пример: терефталиевая кислота. Ее основное предназначение — сырье для полиэтилентерефталата, в народе широкой известном как ПЭТ, из которого делают почти все пластиковые бутылки для напитков. Российская промышленность обеспечивает себя терефталиевой кислотой лишь наполовину, подсчитали в прошлом году эксперты инвестиционной группы «ПКР». А в импорте доля Китая — 70% или 215 млн долларов за год.



Тот самый ПЭТ используется не только как тара, но и как сырье для производства лавсановых пленок и текстильных волокон — полиэстера. А не так давно был основной для производства носителей информации — кино- фотопленки, дискет и пленки для магнитофонных кассет. Поскольку мощностей для его производства у нас также не хватает, мы закупаем и его. И в этом продукте более глубокой переработки доля Китая уже все 87% (145 млн долларов).

«Однозначно в СССР это все производилось в достаточных для нашей промышленности объемах. Но когда железный занавес рухнул, оказалось, что в Китае это покупать гораздо дешевле. А нерентабельность старых советских заводов привела к их вымываю с рынка», - объясняет Александр Гарабаджу, приводя в пример один из прежних центров советской химической промышленности Дзержинск Нижегородской области. Сейчас это все еще место притяжения профильных отраслевых игроков, там работе несколько крупных производителей. Однако крупнейшие дистрибуторы, базирующиеся в Дзержинске не скрывают, что львиную долю продукции импортируют и, в первую очередь, из Китая.



«Сейчас действительно наблюдаются задержки в поставках по ряду позиций — из-за продленных каникул в Китае. Производители в Европе вряд ли помогут нам возместить дефицит, так как по ним также бьют китайские проблемы, и в первую очередь они снабжают своих, европейских потребителей, а только затем уже готовы отгружать нам, - рассказал «Фонтанке» менеджер одного из крупных дистрибуторов в Дзержинске. - В Китае кто-то уже начал поставки — те, кто ближе к портам находится. А те, кто в центре страны и ближе к очагу коронавируса, пока нет. К примеру, наши поставщики пропиленгликоля (используется в основном как теплоноситель, антифриз, - ред.), близко к морю, с ним проблем пока нет. А вот с адипиновой кислотой или трихлорпропилфосфатом могут быть трудности»

Адипиновая кислота — вещь крайне разносторонняя. Используется в промышленности для производства нейлона, средств для удаления накипи и придания блюдам кисловатого привкуса. Ее чуть ли не единственный производитель в России находится во все том же Дзержинске, а в объеме импорта доминирует Китай — 81% в 2019 году на 7 млн долларов.



Трихлорпропилфосфат - эфир фосфорной кислоты, необходимый в производстве искусственной кожи, линолеума, огнестойких отделочных материалов и водостойких клеев. Общий объем его импорта в прошлом году составил 18,4 млн долларов, из которых на Китай пришлось 16,5 миллионов.

Также Китай важный поставщик полиметиленфенилизоцианата или полимерного МДИ, а еще проще, полиуретана. Это и строительная теплоизоляция, и сиденья для автомобилей, и искусственная древесина, и клей для ориентированно-стружечных плит OSB. Ну и дальше — спортивная обувь, покрытия для теннисных кортов, воздушные фильтры в машинах, медицинское оборудование. Доминирующего положения в импорте полимерного МДИ у Китая нет — всего 20% (44 млн долларов), однако заместить этот объем, случись что, будет нечем.

Всего треть импорта приходится на Китай по полимерам винилхлорида — одного из самых распространенных в современной промышленности материалов. Изоляция проводов, натяжные потолки, искусственная кожа, рекламные баннеры и даже колеса для роликов и скейтбордов — это все ПВХ. При наличии собственных крупных и надежных поставщиков этого продукта внутри России, остаться совсем без него нам не грозит. Однако выпадение крупных китайских объемов вполне способно создать дефицит на рынке и взвинтить цены.



Куда сложнее, к примеру, с веществом со сложным названием 1,1,1,2-тетрафторэтан. Это современный материал для наполнения кондиционеров в машинах и холодильных установках. Со времен СССР в нашей стране был неплохо налажен выпуск аналогичного вещества — фреона-22 и фреона-12. Однако с тех пор их признали крайне вредными и для человека, и для озонового слоя Земли, так что область применения «старых» фреонов сильно ограничена старой техникой, зачастую, военной. А в современных автомобилях и холодильниках — теперь тертрафторэтан или аналогичные ему вещества, производство которых в России не особо развито.

Например, он используется на петербургском заводе Hyundai. Там «Фонтанке» рассказали, что уже обсуждали тему возможных перебоев в поставках тетрафторэтана, однако пока проблема с ним остро не стоит. «Мы заправляем кондиционеры тетрафторэтаном произведенным в Китае у себя на заводе. Перебоя с поставками нет. Плюс ко всему, и у нас, и у продавцов в России есть большие запасы материала. Риска, что кондиционеры нечем будет заправлять, нет», - обнадеживают на заводе Nissan.

