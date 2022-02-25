«Стыдно за что?» Лидеры мнений один за другим публикуют обращения к тем, кому стыдно за Россию

Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







«Я хотела бы обратиться к нашим, которые не понимают, — написала в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян. — Вы сейчас пишете, что вам стыдно быть русскими, вам стыдно за Россию. Вам стыдно, собственно говоря, за что?» (здесь и далее сохранен оригинальный авторский текст. — Прим. ред.)

Далее главный редактор Russia Today (а вместе с ней и другие авторы постов) привела аргумент о прошедших восьми годах войны на Донбассе. «Одной стороной мозга понимаешь, а сердцем стыдно. И думаешь: "Ну как же так! Восьмой год пошел — и ничего!"», — заключила она.

Симоньян задалась вопросом и ответила на него: «Граждане, вы думаете, мы, тут собравшиеся, просто любим войну? Нам нравится, нам хочется, мы на самом деле такие оголтелые, что, несмотря ни на какое кровопролитие, дайте нам дойти до Берлина, и все? Мы такие имперцы и такие садисты? Конечно, нет». Медиаменеджер заявила, что «никто не трогает мирное население, не бомбит мирное население, не расстреливает мирное население, делает все для того, чтобы это мирное население не пострадало». Тина Канделаки в своем посте, также опубликованном 25 февраля, сформулировала ту же мысль чуть по-другому. «Когда вы видите посты в соцсетях со словами: «ужас, как же мне стыдно за Россию, как жалко украинцев!», поищите у этих же праведников слова о смерти людей на Донбассе. Прям за последние 8 лет. Вы удивитесь. Может, там умирали неправильные люди?» — написала и.о. директора ТНТ. В той же публикации она заявила, что «сейчас уже очевидно, кто в очередной раз предатель». «Список ТГ-каналов и СМИ приводить не буду — белые нитки торчат, как те белые ленточки», — написала медиаменеджер.

Среди других часто приводимых сторонниками этой точки зрения аргументов — якобы имеющиеся иностранные гражданства и крупные счета их оппонентов. «Начнем мы, конечно, с Донбасса и того, какое чувство вчера испытала вся так называемая русская интеллигенция — а попросту говоря, [женщины легкого поведения], — произнес в эфире Russia Today ведущий программы «Антонимы» Антон Красовский. — Это чувство стыда — им было стыдно, что Россия, наконец, вступилась за свою часть, за свой народ, наконец, признала этот народ частью себя самой, своего великого материнского тела нашей с вами матушки России. И вот [женщины легкого поведения], которые почему-то считают себя интеллигенцией, взвыли. «Ах, как стыдно мне жить в этой части света!» — написала одна сестра миллиардера, которая в этот момент находилась, кажется, в Соединенных Штатах Америки». «Стыдливых много развелось, смотрю, — написал ведущий Михаил Шахназаров. — А вам не было стыдно и больно когда нас, русских Прибалтики, русских других постсоветских республик предавали ельцины и козыревы? Вам не было стыдно и больно за то, как нас унижали, лишая даже права любить родной язык и гордиться нашей историей? Вам не было стыдно и больно за разорванную в клочья Югославию, за зверски убиенных в одесском Доме профсоюзов, за детишек Донбасса? Не было... По той причине, что мы русские, а вы готовы нас предавать бесконечно».

Его поддержал певец Прохор Шаляпин, недавно похоронивший жену Татьяну Клаудиу Дэвис, вскоре после многомиллионной свадьбы в Лас-Вегасе. «Восхищён высказыванием Михаила Шахназарова в адрес некоторых представителей «творческой элиты», которым стыдно за нас и нашу страну», — написал он, цитируя пост со словами: «Вам вот за Россию стыдно, а вы ведь её боготворить должны. Именно благодаря российской доброте и широте душевной, вы поёте под фанеру плохие песни, кои не продать ни в одной стране мира, снимаете плохие фильмы, способные получать призы лишь с формулировкой «За гражданскую и политическую позиции», пишете макулатурную ахинею. И вам ничуть не стыдно за своё «творчество», не стыдно его продавать и им гордиться». Сходные посты опубликовали и блогеры разных направлений. «Вчера я была сначала в шоке от новости, а потом в ещё больший шок меня привели мои многочисленные соотечественники, которые везде писали «мне стыдно» и закрывали лицо руками, — пишет диетолог, автор инстаграм-аккаунта с 200 тысячами подписчиков be_slim_with_arisha https://www.instagram.com/p/CaZX5B9oyw9/. — У меня именно к ним много вопросов. Во-первых, почему вам не было стыдно, когда жители ДНР и ЛНР находились в сложном положении? На них был объявлен геноцид, их дети умирали, они сидели месяцами в подвале, не видя луча солнечного света! Вам стыдно не было, что такое творится против людей в нашем современном мире? А когда людей заживо сжигали в Одессе, что же ни один из вас не разместил чёрный квадрат в «Инстаграм» и не написал, как вам жаль и как вам стыдно!? Где вы были-то все?»

«Если стоя двумя ногами на русской матушке-земле вам стыдно, у вас есть всегда шанс покинуть Россию и жить там, где вам не стыдно, нам дышать легче будет!» — заключила автор поста. Неожиданно резкими оказались формулировки представителя РПЦ проповедника Андрея Ткачева. «Те, которым «стыдно, что они русские». Просьба успокоиться. Вы — не русские. Если бы человеколюбие говорило в вас, мы слышали бы ваш голос уже очень давно по поводу известных событий. Если бы Евангелие говорило в вас, мы видели бы вас в храме за Литургией каждое воскресенье. Но вы не те и не другие. Гнилое, самолюбивое и предательское нутро ворчит в вас». Автор популярного телеграм-канала Игорь Мальцев в публикации специально для Russia Today принялся критиковать противников войны поименно, при этом также упрекая в «успешности» и получении госсредств за свою работу. «Ну а чего мы ожидали? Пятая колонна никогда и не скрывалась, более того — диктовала «дискурс» на своих площадках на деньги, которые им из рукава щедро отсыпал «режим», — написал он. — Понятное дело, убеждения — это одно, а наличные — это другое. Собственно, первыми же на гордых независимых радиостанциях появились «блоги» со стыдом и покаянием именно от сытых и успешных, но таких вольнолюбивых типа Лошака (одного из), Долина и т.д.».

Ранее о своих страхах, боли, стыде за действия руководства России говорили Ксения Раппопорт, Иван Ургант, Александр Роднянский, Александр Гудков, Василий Уткин, Евгения Медведева, Екатерина Варнава. 25 марта посты против войны и даже обращение к президенту опубликовали Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич и Семён Слепаков. «Фонтанка.ру»