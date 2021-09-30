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Жена Прохора Шаляпина умерла от COVID спустя два месяца после свадьбы

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42-летняя жена певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Девис скончалась от последствий коронавируса. Два месяца назад они сыграли свадьбу.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — написал артист в своем Instagram-аккаунте 30 сентября.

В начале сентября женщина находилась в медикаментозной коме, ее подключали к аппарату ИВЛ.

По данным СМИ, свадьба Прохора Шаляпина и Татьяны Клаудии Девис состоялась в конце июля в одном из отелей Лас-Вегаса. Молодожены потратили на нее примерно 15 миллионов рублей.

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Комментарии (3)

261847251
Традиционный вопрос: кто все эти люди?
Кровокрас
у Прохора просто космическое чутьё на жирное наследство
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