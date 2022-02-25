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«Гнилое, самолюбивое и предательское нутро ворчит в вас». Священник высказался в адрес тех, кому сейчас стыдно за Россию

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Проповедник и телеведущий протоиерей Андрей Ткачев высказался в своем Instagram в адрес тех, кому стыдно за Россию после начала спецоперации на Украине.

«Те, которым «стыдно, что они русские». Просьба успокоиться. Вы — не русские. Если бы человеколюбие говорило в вас, мы слышали бы ваш голос уже очень давно по поводу известных событий. Если бы Евангелие говорило в вас, мы видели бы вас в храме за Литургией каждое воскресенье. Но вы не те и не другие. Гнилое, самолюбивое и предательское нутро ворчит в вас», — написал Ткачев на своей странице в соцсети 25 февраля (здесь и далее сохранен оригинальный авторский текст. — Прим. ред.).

Священник призвал не создавать иллюзий по поводу себя.

«Хотите выглядеть миротворцами? Дудки. Трус не играет в хоккей. Родина взяла на себя тяжелый и неблагодарный труд по перепрошивке завонявшегося в тотальной лжи и русофобии мира. Молчать не надо было вчера и третьего дня. Сегодня нужно Псалтирь читать. Само собой такое раковое образование не рассасывается. В русско-японскую такие как вы поздравляли друг друга с гибелью «Варяга». В чеченскую такое же оплевывали свою армию в тогдашних ельцинских СМИ. Скунс иначе пахнуть не умеет. Вы те и то, о ком и о чем в русском языке есть много слов, которые культурные человек не спешит произносить», — считает священнослужитель.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение. Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (71)

NAFTALIN 2000-2036
ну, ладно я, нехристь безбожный.... но эти-то как в церкви свои ходят после братоубийственной войны? пальцами машут своими зачем-то. бога нет
houspi
А священник, то, ряженный!
266129060
Гнать в шею этого нахлебника!
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