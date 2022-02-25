«Гнилое, самолюбивое и предательское нутро ворчит в вас». Священник высказался в адрес тех, кому сейчас стыдно за Россию

Проповедник и телеведущий протоиерей Андрей Ткачев высказался в своем Instagram в адрес тех, кому стыдно за Россию после начала спецоперации на Украине.

«Те, которым «стыдно, что они русские». Просьба успокоиться. Вы — не русские. Если бы человеколюбие говорило в вас, мы слышали бы ваш голос уже очень давно по поводу известных событий. Если бы Евангелие говорило в вас, мы видели бы вас в храме за Литургией каждое воскресенье. Но вы не те и не другие. Гнилое, самолюбивое и предательское нутро ворчит в вас», — написал Ткачев на своей странице в соцсети 25 февраля (здесь и далее сохранен оригинальный авторский текст. — Прим. ред.).