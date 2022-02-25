«Прекратите это сумасшествие немедленно». Слепаков, Макаревич и «Аквариум» выступили против войны

Артисты в социальных сетях продолжают высказываться о происходящем на Украине.

«Эта война — безумие и позор России», — появилась запись 25 февраля за подписью группы «Аквариум» в официальном аккаунте Бориса Гребенщикова.

«Почти у каждого россиянина на Украине есть либо друг — хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите это сумасшествие немедленно. Всеми силами», — высказался лидер «Машины времени» Андрей Макаревич.

Популярный сатирик Семен Слепаков записал видеообращение к Владимиру Путину, упомянув, что знает: глава государства не пользуется интернетом. Но артист надеется, что кто-либо из окружения президента покажет ему эту запись.



«Мы с вами родились и выросли в одной большой стране под названием Советский Союз — я там жил чуть меньше, вы — чуть дольше; сейчас это не имеет значения, — обратился Слепаков. — Конечно, в этой стране было много проблем и недомолвок, но было и то, что нас всех объединяло. Очень мощную роль в этом объединении играло именно творчество. Мы пели одни и те же песни, смотрели и знали наизусть одни и те же фильмы, смеялись над одними и теми же шутками».

«Дорогой Владимир Владимирович, как вы думаете, что испытали бы любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли? — продолжил он. — Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который вырос в Одессе и с которым вы лично дружили и произведения которого наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти. Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий, песни которого вы наверняка знаете наизусть, а фильм «Место встречи изменить нельзя» с легкостью можете цитировать?»

Слепаков задался вопросом, могли ли себе представить такое Юрий Никулин, Евгений Леонов, Георгий Вицин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай, Олег Даль?

