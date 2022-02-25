«Прекратите это сумасшествие немедленно». Слепаков, Макаревич и «Аквариум» выступили против войны

Артисты в социальных сетях продолжают высказываться о происходящем на Украине.
«Эта война — безумие и позор России», — появилась запись 25 февраля за подписью группы «Аквариум» в официальном аккаунте Бориса Гребенщикова.
«Почти у каждого россиянина на Украине есть либо друг — хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите это сумасшествие немедленно. Всеми силами», — высказался лидер «Машины времени» Андрей Макаревич.
Популярный сатирик Семен Слепаков записал видеообращение к Владимиру Путину, упомянув, что знает: глава государства не пользуется интернетом. Но артист надеется, что кто-либо из окружения президента покажет ему эту запись.
«Мы с вами родились и выросли в одной большой стране под названием Советский Союз — я там жил чуть меньше, вы — чуть дольше; сейчас это не имеет значения, — обратился Слепаков. — Конечно, в этой стране было много проблем и недомолвок, но было и то, что нас всех объединяло. Очень мощную роль в этом объединении играло именно творчество. Мы пели одни и те же песни, смотрели и знали наизусть одни и те же фильмы, смеялись над одними и теми же шутками».
«Дорогой Владимир Владимирович, как вы думаете, что испытали бы любимые нами деятели культуры, если бы увидели то, к чему мы все сейчас пришли? — продолжил он. — Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который вырос в Одессе и с которым вы лично дружили и произведения которого наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе вплоть до самой смерти. Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий, песни которого вы наверняка знаете наизусть, а фильм «Место встречи изменить нельзя» с легкостью можете цитировать?»
Слепаков задался вопросом, могли ли себе представить такое Юрий Никулин, Евгений Леонов, Георгий Вицин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Леонид Гайдай, Олег Даль?
«Многие из них были фронтовиками и сражались с фашистами бок о бок с украинцами», — напомнил он.
«Прошу, давайте из уважения к памяти тех, кто сделал нас лучше, добрее и чище, найдем какой-то другой выход из этой чудовищной ситуации. Я понимаю, что все уже зашло очень далеко, но у вас же наверняка получится что-то изменить, если вы сочтете это необходимым. Ведь мы с украинцами это одно культурное целое», — подытожил артист. И попросил президента: «...не дать нам всем упасть в ту пропасть, о которой пел Владимир Семенович [Высоцкий]».
«Пожалуй, сейчас во всем мире это способны сделать только вы», — заключил он.