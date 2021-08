Звёзды поделятся секретами креативности



7 августа, 16:10, 16+



В кинотеатре Out Cinema покажут ленту 2018 года «Почему мы креативны?». На английском полное название звучит как «Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma» и отсылает к так называемой «дилемме сороконожки», которая просто не смогла бы сдвинуться с места, если бы задумалась: «Какая нога движется за какой?» Это же правило касается любой автоматической деятельности: человек продуктивен, пока не начинает анализировать привычные действия. Для документальной картины режиссёр Герман Васке поговорил о природе творчества со 101 знаменитостью и постарался понять, как же человек выходит за рамки обыденности и становится при этом успешен. Среди прочего зрители услышат монологи Дэвида Линча, Стивена Хокинга, Марины Абрамович, Умберто Эко, Квентина Тарантино.



«Родина» вспоминает кролика Роджера



7 августа, 19:00, 6+



В «Родине» всего один раз показывают оскароносную комедию Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера?» 1988 года. Частному детективу, чью роль исполнил актёр Боб Хоскинс, придётся разобраться в преступлении. Главный подозреваемый в запутанном деле — мультипликационный кролик-звезда.