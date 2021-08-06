Фото: Кадр из фильма Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера?» Поделиться Поделиться







В новом гиде — 16 вариантов, как интересно провести августовский уик-энд в Петербурге: с друзьями, с семьёй или же в одиночестве.

Актуальное

Сокуров представит свой взгляд на войну

7 августа, 17:00, 16+

В эту субботу на «Ленфильм» стоит идти ради ретроспективного показа пятичасового документального фильма Александра Сокурова «Духовные голоса» о боевых операциях на границе Таджикистана и Афганистана, «где военное состояние не внезапное нападение, а норма жизни». Работу зрителям представит сам режиссёр, вместе с ним на сцену выйдет кинокритик Константин Шавловский.



Фото: Кадр из фильма Александра Сокурова «Духовные голоса»/ Youtube.com Поделиться Поделиться







Августовские «Диалоги» переходят в онлайн

8 августа, 12:00, 13:30, 15:00, 18+

Проект открытых дискуссий «Диалоги» проведёт августовскую встречу только в онлайн-формате. В первой части, в 12:00, автор книги «Искусство кройки и житья» критик Кира Долинина обсудит с Николаем Солодниковым стрит-арт, историю и великих художников и писателей. На второй дискуссии, уже в 13:30, историки кино Станислав Дединский и Наталья Рябчикова расскажут о серии книг-путеводителей по культовым советским фильмам. Последняя же встреча начнётся в 15:00. Философ Артемий Магун поделится мыслями о том, «каким образом черты модернизма XX века оказываются характерны для искусства в целом». Трансляция всех частей будет доступна в социальных сетях, на YouTube и на сайте «Открытой библиотеки».

Истории подопечных «Ночлежки» — через скульптуры

До 31 августа, 16+

В саду Фонтанного дома появились бюсты подопечных «Ночлежки» — девять скульптурных портретов объединили на выставке «Без определенного места». Посмотреть на лица бездомных и понять, что они обычные люди, предложила выпускница Академии художеств Вероника Бернард, придумавшая этот проект. Идея пришла к ней после того, как в 2019 году скульптор попала на экскурсию в один из приютов и поговорила с его жильцами. Представленные в музейном саду работы создавали несколько авторов.



В музеях

Рыбы, цветы и замша — как части старинных ковров

С 6 августа до 2 сентября, 6+

Ковры не всегда состоят только из нитей. Отличное доказательство этому — работы коренных народов Приамурья. При изготовлении подстилок местные мастера исстари использовали мех, птичьи шкурки, кожу рыб, сыромятную замшу и прутья камыша. Теперь самые необычные образцы учёные собрали на выставке «Ковры Приамурья» в Российском этнографическом музее. В создании экспозиции помогли кураторы из Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова.

Цвет и свет на современных гобеленах

До 29 августа, 16+

Тем временем в Новом музее Аслана Чехоева проходит выставка «Свет в природе, или Солнечные пейзажи души в искусстве гобелена». Авторы работ старались выразить свои идеи наиболее яркими красками, объединяя «традиции, экспериментальную технику и эмоции». Организатором выступил Венгерский союз мастеров, так что часть художников — именно из этой страны.



Фото: Группа vk.com/ Новый музей Поделиться Поделиться







«Эрарта» показывает серебряный лес

До 5 декабря, 16+



Прежде чем создать серию работ на холстах «Серебро», американец Мэттью Брандт специально приехал в Россию и бродил по лесам Ленобласти, присматриваясь к характерным для нашего климата растениям. Результатом стали изображения деревьев, которые автор выполнил с использованием металлов на холсте. Картины показывают на персональной выставке мастера в «Эрарте».

Сирень, письма, воспоминания — в память о Блоке

6 и 7 августа, 6+

В субботу исполняется сто лет со дня смерти Александра Блока. Все выходные в мемориальном музее-квартире будут читать его стихи и рассказывать, как восприняли уход писателя современники и последователи. Материалом станут письма и дневники разного времени, представленные на экспозиции «Памятник началу века…». В 14:30 6 августа все желающие могут поучаствовать в посадке кустов сирени на бульваре перед музеем. В это же время на следующий день память Блока почтят у его могилы на Литераторских мостках.



Узнать новое

Жить экологичнее научат эксперты

7 и 8 августа, 12+



Общественное пространство «Третье место» и петербургская мастерская по созданию вещей из переработанного пластика «99recycle» в этот уик-энд проведут серию коротких лекций об экологичном образе жизни. Автор книги «Гардероб наизнанку. Как индустрия моды уничтожает планету и для чего нужно вывернуть свой шкаф» Анастасия Приказчикова обсудит экотренды с коллегами — предпринимателями и дизайнерами. Также пришедшие узнают, почему бумажные пакеты лишь создают видимость заботы о природе, и научатся по-новому применять полиэтилен в быту. В афише — с десяток активностей. Всё бесплатно, но нужна регистрация.



На прогулке — монастыри реальные и исчезнувшие

6 августа, 15:00, 6+

Музей истории религии организовывает прогулку по району Старо-Невского проспекта: участникам расскажут о том, какую роль в жизни дореволюционного Петербурга играли многочисленные монастырские подворья. По пути у группы будет возможность взглянуть и на бывшие, и на действующие до сих пор храмы. За десять минут до старта программы всех ждут на 6-й Советской улице, финал — через два часа.



Приключения в Сестрорецке — с заводской основательностью

7 августа, 11:00, 12+

В минувшем июне исполнилось 300 лет с момента закладки первого камня Сестрорецкого завода. Экскурсоводы проекта «Петербург глазами инженера» предлагают субботним утром отправиться на место бывшего оружейного и инструментального производства, посмотреть на него взглядом знатоков архитектуры и оценить, как сильно появление этого комплекса изменило ландшафт вокруг.

Фото: Петр Иванов, wikipedia.org Поделиться Поделиться







Послушать музыку

Родные соберутся на день рождения Горшенева

7 августа, 20:00, 16+

В «Космонавте» Алексей Горшенев и музыканты проекта «Горшенев» дадут специальный концерт с программой «День рождения брата»: со сцены прозвучат любимые песни лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенева. Музыканта не стало в 2013 году, но армия фанатов помнит о нём, до сих пор навещает на кладбище в день смерти. В борьбе с коммунальщиками горожане даже «отвоевали» граффити с музыкантом на Лиговском проспекте, которое планировалось закрасить.



Летняя музыка — от джазменов



6 августа, 20:00, 0+

В Академическую капеллу на этих выходных стоит идти ради программы «Джаз. Лето, Любовь». Петербургский саксофонист Олег Грымов и ансамбль The Jazz Classic Trio в составе пианиста Андрея Зимовца, контрабасиста Владимира Кольцова-Крутова и ударника Егора Крюковских сыграют летние мелодии.

«Опера — всем» завершается романтической драмой

7 августа, 17:00, 6+

Исполнением «Травиаты» Джузеппе Верди на Парадном плацу Екатерининского дворца в эту субботу завершается фестиваль «Опера — всем». Как и предыдущие представления, это можно посмотреть только онлайн, и виной всему — ситуация с коронавирусом. Оперу о куртизанке, умирающей от чахотки, исполнят хор и симфонический оркестр театра «Мюзик-холл» «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело. Партию главной героини исполняет итальянка Даниэла Скиллачи, в роли её возлюбленного — солист Мариинского театра Василий Герелло. Прямые трансляции доступны на сайтах «Культура.РФ» и «Мюзик-холла», а также в социальных сетях.



Фото: Алина Циопа, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







OQJAV встретит в Union

8 августа, 19:00, 18+

В клубе Union выступает российская инди-поп-группа из Москвы OQJAV. Коллектив образовался в 2012 году, когда солистка группы «Обе две» Катя Павлова и её товарищ Вадик Королев создали собственный проект. Коллектив этим летом уже пел на Stereoleto, но это было в далёком июне.

На экране

Премьера с Зальцбургского фестиваля — в кино

6 августа, 20:00, 18+

В разгар пандемии в 2020 году на юбилейном Зальцбургском фестивале — важнейшем в оперном мире — режиссёр Кристоф Лой, известный своими трактовками Моцарта, обратился к романтической комедии «Так поступают все». Историю о взаимоотношениях двух пар он выбрал, в том числе, потому, что на сцену в ней выходят всего шесть солистов (удобно соблюдать дистанцию). На вечере впервые в истории фестиваля дирижировала женщина — немка Йоана Мальвиц. Чтобы уложиться в требуемые 2,5 часа без антракта, она сократила партитуру. Что из этого вышло, теперь можно оценить в записи, которую покажут в «Родине».



Фото: Скриншот видео / Youtube.com Поделиться Поделиться







Звёзды поделятся секретами креативности

7 августа, 16:10, 16+

В кинотеатре Out Cinema покажут ленту 2018 года «Почему мы креативны?». На английском полное название звучит как «Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma» и отсылает к так называемой «дилемме сороконожки», которая просто не смогла бы сдвинуться с места, если бы задумалась: «Какая нога движется за какой?» Это же правило касается любой автоматической деятельности: человек продуктивен, пока не начинает анализировать привычные действия. Для документальной картины режиссёр Герман Васке поговорил о природе творчества со 101 знаменитостью и постарался понять, как же человек выходит за рамки обыденности и становится при этом успешен. Среди прочего зрители услышат монологи Дэвида Линча, Стивена Хокинга, Марины Абрамович, Умберто Эко, Квентина Тарантино.

«Родина» вспоминает кролика Роджера

7 августа, 19:00, 6+

В «Родине» всего один раз показывают оскароносную комедию Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера?» 1988 года. Частному детективу, чью роль исполнил актёр Боб Хоскинс, придётся разобраться в преступлении. Главный подозреваемый в запутанном деле — мультипликационный кролик-звезда.



Фото: Скриншот трейлера/ Youtube.com Поделиться Поделиться







Идеальный робот пришёл из будущего

С 5 августа, 16+

В прокате — новая картина режиссёра Марии Шрадер. Автор знакома аудитории «Нетфликса» по экранизации книги «Неортодоксальная» о жизни в ультраортодоксальной общине и побеге оттуда. В картине «Я создан для тебя» главная героиня проводит несколько недель в компании робота, который учится быть для неё идеальным партнёром. За работу в фильме актриса Мария Эггерт уже получила приз на минувшем Берлинале. Роль идеального, вот только неживого мужчины исполнил Дэн Стивенс, звезда «Аббатства Даунтон».



Фото: Скриншот трейлера/ Youtube.com Поделиться Поделиться







«Отряд самоубийц» идёт напролом

C 5 августа, 18+

Вторую часть «Отряда самоубийц» поставил режиссёр Джеймс Ганн, известный, например, по «Мстителям. Война бесконечностей». Новая картина уже получила рейтинг в 96% на сайте отзывов Rotten Tomatoes. При этом пользователи отмечают, что история о том, как злодеи во главе с героиней Марго Робби отправляется уничтожать секретную нацистскую лабораторию, получилась особо кровавой.



Автор: Youtube.com/WBRussia