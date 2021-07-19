Фото: Мария Лащева Поделиться Поделиться







Поклонники группы «Король и Шут» 19 июля отмечают день памяти Михаила Горшенева. Восемь лет назад, в 2013 году, музыкант скончался в Петербурге, в своей квартире в доме 5 по Озерковскому проспекту. Ему было 39 лет.

По традиции, с самого утра на Богословском кладбище собираются поклонники артиста. По информации его фан-клуба, одной из первых на могиле побывала его мать Татьяна Ивановна. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», находясь на месте, люди в возрасте, молодежь, многие в фирменных футболках «КиШ», несут цветы на могилу артиста — в основном красные гвоздики и розы. Собираются небольшими группами, включают хиты «Короля и Шута». Развеваются самодельные флаги с изображениями рок-звезды.



Фото: Мария Лащева Фото: Мария Лащева Фото: Мария Лащева Фото: Мария Лащева Фото: Мария Лащева Фото: Мария Лащева Фото: Мария Лащева Фото: Мария Лащева Поделиться Поделиться







Петербурженка Мария Яшина приходит к могиле кумира каждый год. Она вспоминает, что была на восьмом месяце беременности, когда узнала о смерти музыканта. «Я пошла на гражданскую панихиду в «Юбилейный», просто не могла не прийти, несмотря на положение, чувствовала, что должна выразить уважение этому человеку», — рассказывает она. Мария вспоминает, что была поражена, увидев, сколько людей пришло проводить музыканта в последний путь. «Я пришла к самому концу панихиды, чтобы людей было поменьше, но толпа была просто нескончаемая: и молодые ребята, и почтенные бабушки. Когда прощание закончилось и выносили гроб, все заплакали. Даже у ребят из ОМОНа стояли слезы в глазах».

Юлия и Соня — мать и дочь — вместе пришли на могилу любимого артиста. Юлия рассказывает, что слушала «КиШ» с подросткового возраста, потом в декрете, родив дочек, «рок забросила». Новую волну увлеченности проживает вместе с детьми, слушают музыку дома. Со временем любовь к группе не угасла, наоборот, в каждой песне нашлись новые смысловые глубины. Школьница Соня говорит, что в классе, кроме нее, фанатов «КиШ» нет, одноклассники все поголовно слушают Моргенштерна.



Памятник на могиле Михаила Горшенева был установлен в годовщину его смерти в 2014 году. Это стела из черного камня с портретом музыканта, выполненным контурной мозаикой. Рокер изображен поющим в микрофон. Эскиз памятника создала жена погибшего музыканта Ольга Горшенева.

В день памяти Михаила Горшенева 19 июля 2021 года начинается тур, посвящённый 10-летию альбомов «TODD». Их представит группа «Северный флот», образованная музыкантами «Короля и Шута» после смерти Михаила Горшенева. Исполнять вокальные партии будут приглашенные музыканты, а также в концерте будут использоваться записи голоса самого артиста.

