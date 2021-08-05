Петербуржцев проведут по некурортному Сестрорецку

В июне Сестрорецкий завод отметил 300 лет с тех пор, как начал строиться. А присматривать место на реке Сестре Петр Алексеевич направил специалистов в 1710-м, за 11 лет «до». Будущего основателя Екатеринбурга саксонца Георга Вильгельма де Геннина очень впечатляли здешние природные красоты: те, что под землей — в недрах оказалось много железной руды. На само строительство ушло гораздо меньше времени: в 1724-м завод уже торжественно открывали.

Не было б завода — не имел бы Сестрорецк нынешний ландшафт. Не было бы Сестрорецкого разлива. На экскурсии узнаем, так ли правильно было выбрано место — например, воды в водохранилище хватало иногда всего на пару месяцев работы завода. Как завод менял под себя ландшафт, как жили сестрорецкие рабочие. Прогуляемся по улицам Мосина и Воскова с осознанием того, что это насыпи дамб, которые сдерживают озеро. И самого Мосина узнаем поближе, не только как создателя винтовки-«трёхлинейки». Послушаем, чем занимается завод сейчас, когда в его названии нет слова «оружейный». Материала много, экскурсия «Вокруг Сестрорецкого завода» займет 4,5 часа.



Начало в 11:00 7 августа. Подробности на сайте «Петербург глазами инженера».



Александра Шеромова

