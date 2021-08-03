В Петербурге расскажут про экотренды и экомифы

Как из полиэтиленового пакета сделать обложку для паспорта и как равнодушный к экологии человек может впасть в другую крайность — экотревожность. Десяток лекций и мастер-классы — на двухдневном фестивале Экодни THIRD PLACE x 99RECYCLE в пространстве «Третье место». Бесплатно, 12+

Если предпочитаете бумажные пакеты пластиковым — это не повод для гордости: бумажный и при разложении не так уж безгрешен, как многие считают, а при производстве определенно хуже полиэтиленки. Вредных выбросов в атмосферу на 70 % больше, вредных веществ, попадающих потом в водоемы, — в 50 раз больше. По крайней мере, так утверждают представители Гринпис. А главное — такой пакет одноразовый. Умельцы мастерской 99recycle (это соорганизаторы фестиваля) дают пластику даже не вторую, а третью жизнь. Из полиэтилена, который уже сам получен из переработанного пластика, делают сумки, чехлы, скейтборды, брошки. То, что называется «апсайклинг». И на своем примере покажут, как «гаражная» инициатива превратилась в развивающийся бизнес. Приносите свои пакеты — на мастер-классе покажут, как методом переплавки сделать из них постеры на стену, обложку для паспорта или футляр для скидочных карт.

На мини-лекциях по 20–30 минут экоблогеры, инженеры, молодые ученые, промышленные дизайнеры расскажут об экотрендах в индустрии моды, о правдивости этикеток «эко» и «био», о том, можно ли сделать потребление умеренным, но при этом ни в чем себе не отказывая. И о том, как не погрузиться в экотревожность — особое хроническое состояние, когда со дня на день ждешь экологической катастрофы, потому что недавно взял в магазине одноразовый пакет.



Идем на фестиваль 7 и 8 августа в пространство «Третье место» на Литейном, 62. Начало в 13:00. Нужна регистрация, подробное расписание в инстаграме «Третьего места».



Александра Шеромова

