От создательницы «Неортодоксальной»: в кинотеатрах покажут романтичную историю идеального робота

С 5 августа в прокате — «Я создан для тебя», милый немецкий ромком. Примечателен он в первую очередь фигурой создательницы — Марии Шрадер. Мировую славу ей принес нетфликсовский суперхит «Неортодоксальная» — яркий сериал-триллер про жестокие нравы американских хасидов.
На сей раз Шрадер взялась за сюжет куда более, так сказать, конвенциональный. Главная героиня — музейная сотрудница, которая решается на участие в весьма странном эксперименте. Она должна провести несколько недель в компании робота — а тот, в свою очередь, благодаря искусственному интеллекту, должен научиться быть для нее идеальным партнером. Примечательна лента и исполнителями главных ролей. Музейщицу сыграла Мария Эггерт — и заслуженно получила за эту работу «Медведя» на минувшем Берлинале. Робота же сыграл британский красавец Дэн Стивенс, звезда «Аббатства Даунтон».
16+
Иван Чувиляев