FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

От создательницы «Неортодоксальной»: в кинотеатрах покажут романтичную историю идеального робота

С 5 августа в прокате — «Я создан для тебя», милый немецкий ромком. Примечателен он в первую очередь фигурой создательницы — Марии Шрадер. Мировую славу ей принес нетфликсовский суперхит «Неортодоксальная» — яркий сериал-триллер про жестокие нравы американских хасидов.

Фото: скриншот трейлера
ПоделитьсяПоделиться

На сей раз Шрадер взялась за сюжет куда более, так сказать, конвенциональный. Главная героиня — музейная сотрудница, которая решается на участие в весьма странном эксперименте. Она должна провести несколько недель в компании робота — а тот, в свою очередь, благодаря искусственному интеллекту, должен научиться быть для нее идеальным партнером. Примечательна лента и исполнителями главных ролей. Музейщицу сыграла Мария Эггерт — и заслуженно получила за эту работу «Медведя» на минувшем Берлинале. Робота же сыграл британский красавец Дэн Стивенс, звезда «Аббатства Даунтон».

Фото: скриншот трейлера
ПоделитьсяПоделиться

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера
Фото: скриншот трейлера

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний