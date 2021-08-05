Фото: Скриншот видео/ Youtube.com Поделиться Поделиться







В кинотеатрах показывают «Отряд самоубийц. Миссия навылет» — очередной летний блокбастер, который должен скрасить отпуск обывателей по всему свету. Проблема заключается лишь в том, что фильм этот — развитие самой провальной и безуспешной франшизы не только самой студии, но и мира комиксов вообще.

Первый «Отряд самоубийц» затевался как симпатичный спин-офф, история «патентованных злодеев» — Харли Квин, Дэдшота и других, — которые вынуждены бороться с другими, еще более отвратительными антигероями. Однако сразу все пошло не так.



Кроме, собственно, истории злодеев, получающих задание наказать других негодяев, тут ничего не было. Едва ли не единственным козырем саги была главная героиня, Харли Квин, в исполнении Марго Робби, наглая и разбитная клоунесса, в смысле своей узнаваемости и характерности не слишком уступающая Джокеру Хита Леджера.

Но все-таки комикс — жанр такой, что в нем важен не сам сюжет, а то, что можно в него «завернуть», свобода обращения с ним, та мера эксперимента, которую он позволяет. А всего этого в «Отряде» не было в помине — так, блестящая мрачная обертка, напоминающая по дизайну обложку школьного дневника.

Даже то, что проект полностью доверили мастеровитому Дэвиду Эйру, сценаристу «Форсажа» и «Тренировочного дня», ситуации не изменило. Эйр только сочинил крепкую историю про эдакий штрафбат мира супергероев да предложил заслуженным актерам хорошие, основательные роли. Этого для успешного комикса оказалось не просто мало — такой мастеровой подход попросту «Отряд» «потопил», он стал едва ли не самым провальным по коммерческой части комиксом последнего времени и получил — заслуженно — самый холодный прием и среди зрителей, и среди профессионалов.

Поэтому от «Миссии навылет» никто ничего особенного не ждал. Этот «труп» — чистенький, по линеечке выверенный, пустой, — нет смысла гальванизировать, пытаться заставить двигаться и быть похожим на что-то живое. Однако «Миссия» умудрилась просто начать сагу о самоубийцах с чистого листа — и фильм может заставить просто забыть о первом «Отряде» как о дурном сне, коллективной сиюминутной галлюцинации.

Автор: Youtube.com/WBRussia

На сей раз за дело принялся Джеймс Ганн — знатокам этого имени достаточно, чтобы уверовать в силу «Миссии». Когда-то Ганн промышлял на культовой студии трэш-ужастиков Трома, снимал всякие фантастически изобретательные фильмы про куриц-зомби и сочинил уморительно-бессовестную пародию на Шекспира — «Тромео и Джульетту». Потом усугубил градус абсурда — затеял сериал под восхитительным названием «Порно для всей семьи». Талант заметила студия «Марвелл», его привлекли к работе над вторым «Тором» и «Стражами галактики». Его мастерство быть наглым, любую драматическую коллизию превращать в цирк с конями, доводить до абсурда самые серьезные фабулы оказалось как нельзя кстати в мире комиксов и в эпоху тотальной постиронии.



Заполучив Ганна, на время отбив его у «Марвелл» (режиссер снова вернется к «Стражам галактики», это уже известно), DC вытянула счастливый билет. Никто, кроме него, не мог настолько пересочинить «дохлый номер» и так умело превратить приключения злодеев в яркое, дикое, беспардонное, наполненное черным юмором и абсурдом шоу.

Фото: скриншот с видео с сайта Youtube.com Поделиться Поделиться







Сюжет у Ганна получился вполне обычный: ну собирают по темницам-камерам команду отпетых негодяев. Ну шантажом вынуждают взяться за совершенно невыполнимое задание — добраться до цитадели мирового зла и разрушить ее.

Все удовольствие здесь — не в сюжете и не в истории, а в деталях. Диалоги Ганн умудрился наполнить каким-то критически превышающим все нормы числом хохм и афоризмов — этот комикс точно разберут на цитаты. Никаких табу и границ тут нет — не зря же Ганн вылетел из целого ряда проектов, его карьера чуть не «накрылась» после того, как пресса обнаружила в его твиттере дикие расистские и шовинистические высказывания. За дело, в общем, уши надрали. Но, как любому пересмешнику, Ганну плевать: он просто не умеет не издеваться, не злословить, не ранить каждой шуткой, каждым кадром хоть кого-то.

Фото: скриншот с видео с сайта Youtube.com Поделиться Поделиться







Но главное и самое выгодное свойство «Миссии» — атмосфера полной и бесповоротной, а потому дико азартной вседозволенности, увлекательной игры. Что говорить, если «заслуженному пенсионеру» Сильвестру Сталлоне тут досталась почетная роль акулы-мутанта! Есть еще и, например, такой восхитительный персонаж, как злодей по имени Парень-Оторви-Руку, Человек-в-Горошек или гигантская ласка с опасно горящими глазами. Фантазийность, абсурд — все это тут обретает вид такой дикой стихии, которая сметает все на своем пути, захватывает зрителя и заставляет его (даже если это тот самый парень, что недавно возмущался твиттами Ганна) превратиться на два часа в школьника, заразительно гыкающего на каждую хохму.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»