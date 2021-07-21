В парках и на площадях Петербурга пройдет X фестиваль «Опера — всем». Шедевры оперной классики покажут онлайн

С 28 июля по 7 августа под открытым небом Петербурга прозвучат шедевры оперной классики. Послушать их можно будет совершенно бесплатно.

28 июля фестиваль «Опера — всем» откроется представлением на Елагином острове . Зрителям покажут раннее сочинение Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» — романтическую оперу 19 века, с характерным «индийским» сюжетом, хорами и танцами. В экзотической истории, разворачивающейся на острове Цейлон, берег Невки превратится в побережье Индийского океана. Музыкальную партию исполнит симфонический оркестр Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» и театра «Мюзик-Холл». Главные партии исполнят: Лаура Меенен, Клим Тихонов, Владимир Целебровский, Артем Борисенко.

30 июля Елагин остров продолжит принимать гостей. На лугу перед Елагиноостровским дворцом сыграют произведение Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале» — жемчужину школы итальянской комической оперы. Сюжет — двое молодых влюбленных преодолевают козни ревнивого старика — в современной постановке решен в стиле итальянского кино середины XX века. Оперу исполнят хор театра «Мюзик-Холл», оркестр «Симфониетта Санкт-Петербурга», солисты Николай Каменский, Анна Викулина, Тигрий Бажакин, Борис Степанов, Сергей Чепурко.

4 августа на Соборной площади Петропавловской крепости будет показана первая русская классическая опера «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Знаменитая постановка рассказывает о событиях 1613 года, подвиге Ивана Сусанина и походе польского войска на Москву. Именно с этого произведения, которое поставило национальную композиторскую школу в один ряд с ведущими школами Европы, начался 10 лет назад проект «Опера — всем». В этом году произведение исполнят симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония», хор театра «Мюзик-Холл», солисты: Александр Безруков, Кирилл Белов, Екатерина Крапивина, Назия Аминева.

Завершится фестиваль 7 августа показом знаменитой оперы Джузеппе Верди «Травиата» на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Произведение, созданное по мотивам романа Александра Дюмы-сына «Дама с камелиями», расскажет печальную историю куртизанки, умирающей от чахотки. Оперу исполнят симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония», хор театра «Мюзик-Холл», партию Виолетты Валери споет звезда итальянской оперы Даниэла Скиллачи (Италия), а в роли Жоржа Жермона выступит народный артист России Василий Герелло.



Фестиваль «Опера — всем» пройдет в Петербурге в десятый раз. По подсчетам организаторов мероприятия, фестиваль за десять лет посетили более 150 тысяч человек. Фестиваль неотступно следует своей социальной миссии — вход на все постановки под открытым небом традиционно является свободным.



Прямая трансляция всех спектаклей будет доступна на портале «Культура.РФ», на сайте театра «Мюзик-Холл», а также в соцсетях. Подробности ищите на сайте театра.

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